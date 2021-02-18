Mychel Lopes Segrini foi aprovado em seleção estudantil para conhecer a Nasa, nos Estados Unidos, mas depende de ajuda financeira Crédito: Arquivo pessoal

Cursando o primeiro ano do ensino médio, o adolescente Mychel Lopes Segrini, 14 anos, é um dos 15 alunos do país selecionados para conhecer a National Aeronautics and Space Administration (Nasa), nos Estados Unidos . A viagem acontecerá em outubro deste ano, e sem condições de arcar com viagem, a família do estudante decidiu fazer uma "vaquinha" para ele passar seis dias aprofundando seus conhecimentos na agência espacial americana. Para conseguir realizar o sonho, Mychel precisa de cerca de R$ 41 mil.

Motorista de transporte escolar, o pai Mikael Segrini Merlo conta que o filho é o único bolsista selecionado após participar de um processo com mil alunos. "Ele é bolsista 100% no Centro Educacional Leonardo da Vinci, que é considerada uma das melhores escolas. Apenas três escolas no Brasil foram selecionadas para enviar os alunos nesta viagem, e aqui só o colégio Leonardo da Vinci. Nessa escola apenas o Mychel é bolsista, por isso a dificuldade de recurso", argumenta.

"É um sonho esta viagem. Meu filho é apaixonado por matemática e ir ao berço da ciência e da astronomia é a paixão dele. O objetivo é chegar ao topo, ele sempre teve essa vontade de ir mais longe e querer mais, para ele seria o ápice conseguir ir à Nasa", pontua.

Para ajudar o filho a realizar a viagem, a família está promovendo um financiamento coletivo. "As pessoas podem ajudar com qualquer valor; não estipulamos, é o que o coração mandar. Podem enviar por meio da vaquinha eletrônica, banco, aplicativos. Todo valor será muito bem-vindo", assegura o pai.

Família faz vaquinha para mandar estudante do ES para a Nasa Crédito: Arquivo pessoal

SELEÇÃO

No país, três escolas foram escolhidas para indicar alunos a participar da seleção. Nessas instituições, mil estudantes com os melhores rendimentos foram selecionados, dos quais 15 vão fazer a viagem.

"Quando recebemos a notícia, foi algo que eu não consigo explicar. Nunca iríamos pensar que uma oportunidade dessa estaria surgindo na vida do Mychel. Sabemos do potencial dele, do quanto ele se esforça, mas a Nasa é o berço de todo o mundo. Isso é grandioso. Recebemos a notícia com muita alegria", lembra o pai, emocionado.

Cheio de orgulho do filho, o motorista de transporte escolar completa: "É difícil expressar, é algo surreal, que sinceramente nem nos nossos maiores sonhos imaginamos um filho nosso indo para Nasa."

VAQUINHA ELETRÔNICA