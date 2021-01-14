AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Lesão grave

Jogador de clube capixaba faz vaquinha virtual para conseguir operar o joelho

Há dois meses, Gabriel Simião rompeu o ligamento cruzado posterior na final da Série B do Capixaba 2020, defendendo o Pinheiros. Somente após o caso ter se tornado público, o presidente do clube afirmou que vai prestar assistência ao atleta

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:26

Emanuela Afonso

Emanuela Afonso

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:26
Pinheiros
Na vaquinha online, Gabriel Simião tenta arrecadar o valor de R$ 15 mil necessários para realizar a cirurgia no joelho lesionado Crédito: Reprodução
Para todo jogador profissional, se lesionar e ficar fora dos gramados é sempre um drama. A situação pode ser ainda mais complicada quando, para solucionar o problema, é necessária uma cirurgia. Esse é o caso do meia Gabriel Simião, que teve o ligamento cruzado posterior rompido, na final da Série B do Capixaba, defendendo a camisa do Pinheiros.

Veja Também

Atacante dirige 1,8 mil quilômetros de carro para assinar com time capixaba

Keirrison é oferecido ao Rio Branco e pode pintar no Capa-Preta para o Estadual

Na moda dos técnicos gringos, Rio Branco contrata treinador alemão

A situação é ainda mais complicada por conta da demora do clube em prestar assistência ao atleta. Sem opção a curto prazo, Gabriel se viu obrigado a abrir uma “vaquinha” online para custear a operação. E só depois de ter tornado o caso público nas redes sociais, o presidente do clube afirmou ao GE que o jogador deve receber apoio da diretoria.
Com 22 anos, Simião, como é popularmente conhecido, tem passagens por diversos clubes capixabas, como Desportiva Ferroviária, São Mateus e Rio Branco VN. O seu último trabalho foi com a equipe do Pinheiros, na Série B, em que conseguiram o acesso à elite do futebol Capixaba em 2020.
Mas nem tudo foi alegria para o atleta. Titular na partida decisiva da competição, que ocorreu no dia 22 de novembro do ano passado, o jovem deixou o campo ainda no primeiro tempo, após um choque com o adversário. O resultado da dividida foi uma lesão no joelho. O jogador entrou em contato com o clube, mas inicialmente não teve respaldo, como o próprio relatou à reportagem do ge, por isso teve a ideia de abrir uma “vaquinha” online.
Pinheiros
Gabriel Simião se lesionou atuando pelo Pinheiros na decisão da Série B do Capixabão 2020 Crédito: Arquivo pessoal
"A princípio pensamos que era apenas uma pancada, mas a dor não parava. Sabia que não estava legal. Fui ao fisioterapeuta, ele fez um teste e constatou o rompimento, no mesmo dia eu entrei em contato com o Pinheiros. O presidente (Edson Pereira) disse que não iria me deixar na mão, e iria resolver a questão da ressonância, mas nada aconteceu. O meu pai pagou a ressonância e as consultas médicas, e agora que eu iniciei a “vaquinha”, Edson entrou em contato falando que iria me ajudar", disse
Como citou o atleta, após quase dois meses do dia da lesão, o mesmo foi procurado pelo presidente do clube para tratar sobre o procedimento cirúrgico, o atleta encaminhou os exames para Pinheiros e aguarda uma resposta.
A vaquinha para fazer a cirurgia tem a meta de R$ 15 mil reais. Para colaborar é só clicar aqui.

PINHEIROS

Em caso de lesão de um atleta, o clube deve providenciar toda a assistência necessária para que o jogador tenha o tratamento adequado. A reportagem do ge também entrou em contato com o presidente do Pinheiros, Edson Pereira, que confirmou que procurou o atleta ontem, explicou o motivo de não ter feito contato antes e afirmou que o clube vai prestar assistência ao jogador.
"Quando ele se machucou nós fizemos o que tinha que ser feito, como vamos continuar fazendo. Sobre a ressonância, eu disse para ele que conseguíamos, mas que para isso precisávamos do pedido. Mas esse pedido não chegou até nós. Sabemos que ele machucou no clube e ninguém aqui vai virar as costas para ninguém. Ontem eu realmente falei com ele, já recebi a documentação e agora vamos correr atrás da cirurgia o mais rápido. Gabriel é um ótimo jogador e também é uma ótima pessoa", afirmou.
Recém-chegado à elite, o Pinheiros, que se apresenta para dar início a pré-temporada no próximo dia 18, estreia no Campeonato Capixaba 2021 no dia 27 de fevereiro, quando encara o Vitória-ES, no Estádio Salvador Costa, na capital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
Coração captado em hospital de Vitória sendo levado para São Paulo
Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados