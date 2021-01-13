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Da Paraíba ao ES

Atacante dirige 1,8 mil quilômetros de carro para assinar com time capixaba

O paraibano e já "quase capixaba" Geraldo disse que a estabilidade de um contrato mais longo o fez optar pela viagem de carro, deixando de lado o avião, como tradicionalmente acontece em trocas entre equipes interestaduais
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 jan 2021 às 10:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:00

O atacante Geraldo, do Real Noroeste
O atacante Geraldo, do Real Noroeste Crédito: Reprodução redes sociais
Imagine que um motorista de aplicativo percorra, em um intervalo de um dia e meio, 250 vezes o trajeto entre  Vitória e o município vizinho, Vila Velha. Pois bem, toda essa distância trouxe o atacante Geraldo, ex-Estrela do Norte, de volta ao Espírito Santo. Após passagem pelo Fast Clube-AM durante a Série D 2020, o goleador retorna ao solo capixaba, desta vez para vestir a camisa do Real Noroeste. Os quase 1.800 quilômetros percorridos de carro pelo atacante desde o último domingo (10), quando saiu da Paraíba, dá carona ao anseio por estabilidade e mais conforto no futebol.
O atleta chegou ao clube, localizado entre os municípios de Águia Branca e Barra de São Francisco, na noite de segunda-feira (11), por volta das 19h30. Na manhã do dia seguinte, o primeiro treino com os companheiros do novo clube.

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Durante o primeiro dia após a chegada ao Espírito Santo, Geraldo realizou exames e, segundo o Real Noroeste, será anunciado assim que for regularizado, com o êxito na parte clínica e assinatura do contrato.

TRAJETO DE QUASE 36 HORAS

A longa jornada entre a Paraíba e o Espírito Santo começou na manhã de domingo (10), quando se despediu da família em seu Estado de origem. O atleta registrou a última reunião em uma rede social.
Às 7h30 de domingo (10) Geraldo saiu de Campina Grande, na Paraíba, com destino ao Espírito Santo. Até determinado ponto da Bahia, o trajeto havia sido feito sozinho, sem qualquer companhia. Em Feira de Santana, na Bahia, ele deu carona a outro colega de clube.
Por volta das 19h30 de segunda-feira (11), Geraldo enfim bateu à porta do Estádio José Olímpio da Rocha, o Rochão, no Córrego do Café, Noroeste do Estado.
O atacante Geraldo, ídolo do Estrela do Norte
O atacante Geraldo, é ídolo do Estrela do Norte, onde já teve a alegria em ser campeão capixaba em 2014. Ele foi o autor do gol do título Crédito: Reprodução/arquivo pessoal
"A maior distância de carro que percorri foi do Maranhão para Campina Grande, mas foi uma viagem de férias. Agora é diferente um projeto a longo prazo. Penso na estabilidade, em trazer a família, no tempo de contrato que foi oferecido", explicou o atacante.

"INSPIRAÇÃO"

Apesar da escolha inusitada, Geraldo não está sozinho nessa aventura. O goleiro Alex Muralha, por exemplo, fez o trajeto entre  Florianópolis (SC) até o Rio de Janeiro, de carro, para assinar com o Flamengo, ainda em 2016.
No início do ano de 2020, o atacante Fred percorreu de bicicleta um percurso entre  Minas Gerais e Rio de Janeiro, quando voltou a vestir a camisa do Fluminense.

A VOLTA AO ES

Perguntado se as quase 36 horas de viagem o fizeram pensar sobre muita coisa, Geraldo citou a mudança de vida no novo clube. Segundo ele, o contrato de dois anos oferecido pelo presidente Flaris Rocha o atraiu.
"No Brasil não temos o costume de fazer contratos longos, são raros. A última vez que assinei por muito tempo foi no Palmeiras, ainda na base. A estabilidade no futebol brasileiro é complicada. Aqui [no Real Noroeste] o projeto é interessante"
Geraldo Filho - Atacante

PREPARAÇÃO PARA A COPA VERDE

Em pouco mais de uma semana o Real Noroeste enfrenta o Palmas, do Tocantins, pela Copa Verde. No dia 20, fora de casa, os Merengues Capixabas buscam classificação na competição nacional.
"A expectativa é a melhor possível. Já temos um jogo da Copa Verde no dia 20, mas a preparação para o Capixabão é mais longa. Vamos chegar fortes para brigar pelo título", comenta.

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