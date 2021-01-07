Vitória fará teste antes de definir time para a estreia da Copa Verde

A partir desta quarta-feira (07) o técnico Cláudio Roberto tem 15 dias para montar o time do Vitória-ES que vai enfrentar o Brasiliense, no jogo único da primeira fase da Copa Verde 2020.
Pelo pouco tempo que terá de trabalho, até a data da estreia, o treinador avisou que os testes físicos e médicos, que foram realizados hoje, serão determinantes na definição da equipe.
O Vitória-ES faz a sua pré-temporada no Salvador Costa visando, primeiramente, o duelo contra o Jacaré. Nesta quarta, a CBF confirmou o jogo para o dia 20 de janeiro, às 16h, no Serejão, no Distrito Federal. Quem vencer avança e, em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.