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Preparação

Vitória fará teste antes de definir time para a estreia da Copa Verde

O Alvianil encara o Brasiliense, no dia 20 de janeiro, no estádio, Serejão, no Distrito Federal. Quem vencer avança na competição nacional
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:42

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:42

Vitória
Os jogadores do Alvianil serão submetidos a testes físicos e clínicos antes da estreia na Copa Verde Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
A partir desta quarta-feira (07) o técnico Cláudio Roberto tem 15 dias para montar o time do Vitória-ES que vai enfrentar o Brasiliense, no jogo único da primeira fase da Copa Verde 2020.
Pelo pouco tempo que terá de trabalho, até a data da estreia, o treinador avisou que os testes físicos e médicos, que foram realizados hoje, serão determinantes na definição da equipe.

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O Vitória-ES faz a sua pré-temporada no Salvador Costa visando, primeiramente, o duelo contra o Jacaré. Nesta quarta, a CBF confirmou o jogo para o dia 20 de janeiro, às 16h, no Serejão, no Distrito Federal. Quem vencer avança e, em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

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