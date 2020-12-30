Campeão, Rio Branco-VN domina a Seleção do Capixabão 2020

Depois do título inédito conquistado pelo Rio Branco de Venda Nova, o torcedor tricolor tem mais motivos para comemorar. O Brancão Polenteiro, com seis jogadores e o técnico Antônio Carlos Roy, dominou a Seleção do Capixabão 2020.
A eleição foi feita no programa "Isolou", que foi exibido logo após a decisão, na noite desta terça-feira (29), no site de A Gazeta e no Facebook do Gazeta Esportes. Os atletas foram escolhidos pelo jornalista Filipe Souza, editor de Esportes e colunista de A Gazeta e pela equipe do ge ES formada pelo editor Sidney Novo e pelos repórteres Richard Pinheiro e Emanuela Afonso.
Vice-campeão, o Rio Branco teve três jogadores no time ideal da competição, e o Vitória, líder geral da primeira fase, emplacou dois atletas. Como melhor técnico foi escolhido Antônio Carlos Roy, do Rio Branco-VN. A revelação do campeonato foi o atacante Marinho, do Rio Branco. E o craque do Campeonato Capixaba 2020 também foi o artilheiro da competição, o centroavante Rafael Castro, do Rio Branco-VN, que marcou 8 gols.
A seleção eleita foi: Giovani Perim (Rio Branco-VN), Douglas (Rio Branco-VN), Ferrugem (Vitória), Círio (Rio Branco) e Neto (Rio Branco-VN); Esley (Rio Branco), Gil Mineiro (Rio Branco), Gustavo (Rio Branco-VN) e Arthur Faria (Rio Branco-VN); Toni Galego (Vitória) e Rafael Castro (Rio Branco-VN).
MELHORES DO CAPIXABÃO 2020
- Melhores do Capixabão 2020
- Goleiro: Giovani Perim (Rio Branco-VN)
- Lateral-direito: Douglas (Rio Branco-VN)
- Zagueiros: Ferrugem (Vitória) e Círio (Rio Branco)
- Lateral-esquerdo: Neto (Rio Branco VN)
- Volantes: Esley (Rio Branco) e Gil Mineiro (Rio Branco)
- Meias: Gustavo (Rio Branco-VN) e Arthur Faria (Rio Branco-VN)
- Atacantes: Toni Galego (Vitória) e Rafael Castro (Rio Branco-VN)
- Técnico: Antônio Carlos Roy (Rio Branco-VN)
- Revelação: Marinho (Rio Branco)
- Artilheiro: Rafael Castro (Rio Branco VN - 8 gols)
- Craque do Capixabão: Rafael Castro (Rio Branco VN - 8 gols)