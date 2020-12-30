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Os melhores

Campeão, Rio Branco-VN domina a Seleção do Capixabão 2020

Eleição foi feita no programa 'Isolou', que foi exibido logo após a decisão, na noite desta terça-feira (29). Confira a lista completa, além do melhor técnico, a revelação e o craque da competição

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 18:00
Rio Branco VN campeão do Capixabão 2020
Rio Branco VN campeão do Capixabão 2020 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco VN
Depois do título inédito conquistado pelo Rio Branco de Venda Nova, o torcedor tricolor tem mais motivos para comemorar. O Brancão Polenteiro, com seis jogadores e o técnico Antônio Carlos Roy, dominou a Seleção do Capixabão 2020.
A eleição foi feita no programa "Isolou", que foi exibido logo após a decisão, na noite desta terça-feira (29), no site de A Gazeta e no  Facebook do Gazeta Esportes. Os atletas foram escolhidos pelo jornalista Filipe Souza, editor de Esportes e colunista de A Gazeta e pela equipe do ge ES formada pelo editor Sidney Novo e pelos repórteres Richard Pinheiro e Emanuela Afonso.
Vice-campeão, o Rio Branco teve três jogadores no time ideal da competição, e o Vitória, líder geral da primeira fase, emplacou dois atletas. Como melhor técnico foi escolhido Antônio Carlos Roy, do Rio Branco-VN. A revelação do campeonato foi o atacante Marinho, do Rio Branco. E o craque do Campeonato Capixaba 2020 também foi o artilheiro da competição, o centroavante Rafael Castro, do Rio Branco-VN, que marcou 8 gols.
A seleção eleita foi: Giovani Perim (Rio Branco-VN), Douglas (Rio Branco-VN), Ferrugem (Vitória), Círio (Rio Branco) e Neto (Rio Branco-VN); Esley (Rio Branco), Gil Mineiro (Rio Branco), Gustavo (Rio Branco-VN) e Arthur Faria (Rio Branco-VN); Toni Galego (Vitória) e Rafael Castro (Rio Branco-VN).

MELHORES DO CAPIXABÃO 2020

Seleção do Capixabão 2020
Seleção do Capixabão eleita pelo Isolou Crédito: Arte/GE
  • Melhores do Capixabão 2020 

  • Goleiro: Giovani Perim (Rio Branco-VN) 

  • Lateral-direito: Douglas (Rio Branco-VN) 

  • Zagueiros: Ferrugem (Vitória) e Círio (Rio Branco)  

  • Lateral-esquerdo: Neto (Rio Branco VN) 

  • Volantes: Esley (Rio Branco) e Gil Mineiro (Rio Branco) 

  • Meias: Gustavo (Rio Branco-VN) e Arthur Faria (Rio Branco-VN) 

  • Atacantes: Toni Galego (Vitória) e Rafael Castro (Rio Branco-VN) 

  • Técnico: Antônio Carlos Roy (Rio Branco-VN) 

  • Revelação: Marinho (Rio Branco) 

  • Artilheiro: Rafael Castro (Rio Branco VN - 8 gols) 

  • Craque do Capixabão: Rafael Castro (Rio Branco VN - 8 gols)

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