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"Vira a casaca"

Matheus Bidick deixa a Desportiva e acerta com o rival Rio Branco

O atacante trocou o time de Jardim América onde jogou na temporada passada para defender o alvinegro, atual vice-campeão do Capixabão em 2021
Richard Pinheiro

Richard Pinheiro

Publicado em 

04 jan 2021 às 19:01

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 19:01

Futebol capixaba
O atacante Matheus Bidick trocou a Desportiva pelo arquirrival Rio Branco Crédito: Alef Jordan/Rio Branco
Grande pilar ofensivo grená nos últimos anos, o atacante Matheus Bidick deixou a Desportiva Ferroviária e foi anunciado como o primeiro reforço do Rio Branco para a temporada 2021. Conforme antecipado pelo ge/es, o jogador de 27 anos assinou contrato com o novo clube na tarde desta segunda-feira.
Veloz e habilidoso, Matheus Bidick marcou 12 gols em 32 partidas, somando as duas passagens que teve pela Locomotiva Grená. Agora vestindo o manto Capa-Preta, o atleta salientou o calendário com competições nacionais como primordial para o acerto com o arquirrival da Tiva.
"É um sentimento bom em chegar para jogar em um clube grande do Estado. Venho para trabalhar, mostrar meu futebol. Disputar competições nacionais é o objetivo de todo jogador, pois são torneios importantes para o clube e para os atletas. Espero fazer bonito nas competições que o Rio Branco vai disputar", falou o jogador, via assessoria de imprensa do clube.
Com informações do Globoesporte.com/es

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