Matheus Bidick deixa a Desportiva e acerta com o rival Rio Branco

O atacante Matheus Bidick trocou a Desportiva pelo arquirrival Rio Branco Crédito: Alef Jordan/Rio Branco

Grande pilar ofensivo grená nos últimos anos, o atacante Matheus Bidick deixou a Desportiva Ferroviária e foi anunciado como o primeiro reforço do Rio Branco para a temporada 2021. Conforme antecipado pelo ge/es, o jogador de 27 anos assinou contrato com o novo clube na tarde desta segunda-feira.

Veloz e habilidoso, Matheus Bidick marcou 12 gols em 32 partidas, somando as duas passagens que teve pela Locomotiva Grená. Agora vestindo o manto Capa-Preta, o atleta salientou o calendário com competições nacionais como primordial para o acerto com o arquirrival da Tiva.

"É um sentimento bom em chegar para jogar em um clube grande do Estado. Venho para trabalhar, mostrar meu futebol. Disputar competições nacionais é o objetivo de todo jogador, pois são torneios importantes para o clube e para os atletas. Espero fazer bonito nas competições que o Rio Branco vai disputar", falou o jogador, via assessoria de imprensa do clube.