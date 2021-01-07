Na moda dos técnicos gringos, Rio Branco contrata treinador alemão

O alemão Andre Visser dirigirá um clube capixaba pela a primeira vez Crédito: Divulgação/Rio Branco

O Rio Branco definiu o novo treinador da equipe para a disputa da temporada 2021. E nada de caras conhecidas e rodadas no Espírito Santo. O Capa-Preta aproveitou a moda de técnicos gringos no Brasil e anunciou um europeu para comandar a equipe. Trata-se do alemão Andre Visser, de 37 anos.

Embora nascido no Velho Continente, o técnico já conhece o futebol capixaba. Ele desembarcou por aqui ainda em 2018, quando deixou o país Natal para morar com a mãe, que é capixaba, na cidade de Linhares, ao Norte do Estado.

Como treinador, Visser iniciou trabalhando para a federação de futebol da região da Bremen, com atletas de 16 a 21 anos. Na sequência, comandou duas times modestos da quarta divisão da região, ESCG e Bremen.

Rio Branco contrata o técnico alemão Andre Visser



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Apesar do currículo modesto, a formação dele é de referência, já que possui a Licença A da UEFA. A estreia do atual vice-campeão do Capixabão, será diante do São Mateus, no Kleber Andrade no dia 27 de fevereiro, pelo Estadual da atual temporada.