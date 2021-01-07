Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cara nova

Na moda dos técnicos gringos, Rio Branco contrata treinador alemão

O atual vice-campeão estadual anunciou o alemão Andre Visser para comandar o Capa-Preta no Estadual. O técnico é filho de mãe capixaba e tem a Licença A da Uefa para a função
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 jan 2021 às 20:53

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 20:53

Rio Branco
O alemão Andre Visser dirigirá um clube capixaba pela a primeira vez Crédito: Divulgação/Rio Branco
O Rio Branco definiu o novo treinador da equipe para a disputa da temporada 2021. E nada de caras conhecidas e rodadas no Espírito Santo. O Capa-Preta aproveitou a moda de técnicos gringos no Brasil e anunciou um europeu para comandar a equipe. Trata-se do alemão Andre Visser, de 37 anos.

Veja Também

Vitória fará teste antes de definir time para a estreia da Copa Verde

Matheus Bidick deixa a Desportiva e acerta com o rival Rio Branco

Confira a tabela oficial do Campeonato Capixaba 2021

Embora nascido no Velho Continente, o técnico já conhece o futebol capixaba. Ele desembarcou por aqui ainda em 2018, quando deixou o país Natal para morar com a mãe, que é capixaba, na cidade de Linhares, ao Norte do Estado.
Como treinador, Visser iniciou trabalhando para a federação de futebol da região da Bremen, com atletas de 16 a 21 anos. Na sequência, comandou duas times modestos da quarta divisão da região, ESCG e Bremen.
Apesar do currículo modesto, a formação dele é de referência, já que possui a Licença A da UEFA. A estreia do atual vice-campeão do Capixabão, será diante do São Mateus, no Kleber Andrade no dia 27 de fevereiro, pelo Estadual da atual temporada.
Com informações de Richard Pinheiro, do Globoesporte.com/es

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados