Confira a tabela oficial do Campeonato Capixaba 2021

Rio Branco e Rio Branco VN ficaram no empate em 0 a 0 no jogo de ida da final do CApixab]a Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco

Um dia após o Rio Branco-VN conquistar de forma inédita o Campeonato Capixaba , a Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela oficial da edição 2021 da competição. Desta vez e entidade realizou o sorteio das rodadas durante uma transmissão on-line. O Capixaba 2021 tem início no final de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro e o jogo de volta das finais está previsto para o dia 22 de maio.

A fórmula de disputa o segue a mesma das últimas duas edições: 10 equipes se enfrentam em turno único, sendo que as 8 melhores se classificam para as quartas de finais. As partidas serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º com o 8º, 2º com o 7º e assim por diante). Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados.

Tabela do Capixabão 29 Crédito: FES/Divulgação

Estarão no Estadual 2021 o atual campeão Rio Branco-VN, o vice-campeão Rio Branco, além de Vitória, Real Noroeste, Estrela do Norte, Desportiva Ferroviária, Serra e São Mateus. No ano que vem ainda tem as voltas de Vilavelhense e Pinheiros, campeão e vice da Série B 2020.

O futuro campeão do Capixaba 2021 garante as vagas na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e na primeira fase das Copas Verde e do Brasil, na temporada 2022.

MANDOS DE CAMPO

No Estadual de 2021, os cinco mais bem colocados na edição 2020 (Rio Branco-VN, Rio Branco, Vitória, Real Noroeste e Desportiva Ferroviária) terão direito de mando em campo em cinco partidas da primeira fase. Estrela do Norte, Serra, São Mateus, Vilavelhense e Pinheiros, por sua vez, terão quatro jogos com o mando a seu favor.

PRIMEIRA RODADA