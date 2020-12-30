Confira a tabela oficial do Campeonato Capixaba 2021

Um dia após o Rio Branco-VN conquistar de forma inédita o Campeonato Capixaba, a Federação de Futebol (FES) divulgou a tabela oficial da edição 2021 da competição. Desta vez e entidade realizou o sorteio das rodadas durante uma transmissão on-line. O Capixaba 2021 tem início no final de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro e o jogo de volta das finais está previsto para o dia 22 de maio.
A fórmula de disputa o segue a mesma das últimas duas edições: 10 equipes se enfrentam em turno único, sendo que as 8 melhores se classificam para as quartas de finais. As partidas serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º com o 8º, 2º com o 7º e assim por diante). Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados.
Estarão no Estadual 2021 o atual campeão Rio Branco-VN, o vice-campeão Rio Branco, além de Vitória, Real Noroeste, Estrela do Norte, Desportiva Ferroviária, Serra e São Mateus. No ano que vem ainda tem as voltas de Vilavelhense e Pinheiros, campeão e vice da Série B 2020.
O futuro campeão do Capixaba 2021 garante as vagas na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e na primeira fase das Copas Verde e do Brasil, na temporada 2022.
MANDOS DE CAMPO
No Estadual de 2021, os cinco mais bem colocados na edição 2020 (Rio Branco-VN, Rio Branco, Vitória, Real Noroeste e Desportiva Ferroviária) terão direito de mando em campo em cinco partidas da primeira fase. Estrela do Norte, Serra, São Mateus, Vilavelhense e Pinheiros, por sua vez, terão quatro jogos com o mando a seu favor.
PRIMEIRA RODADA
Cinco jogos abrem o Campeonato Capixaba no final de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro. O Rio Branco-ES recebe o São Mateus, a Desportiva Ferroviária pega o Vilavelhense, o Vitória-ES enfrenta o Pinheiros, o Rio Branco VN joga contra o Serra e o Real Noroeste faz a sua estreia diante do Estrela do Norte.