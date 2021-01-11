A entrega simbólica da chave da ambulância doada ao Hospital Jayme dos Santos Neves ocorreu antes da partida entre Vasco e Botafogo, em São Januário, neste domingo (10) Crédito: Divulgação/CBF

Your browser does not support the audio element. CBF doa ambulância a hospital do ES que é referência para a Covid-19

A escolha do Jayme se deu porque o hospital é referência no tratamento e recuperação de pacientes no Estado, fator considerado pela Confederação Brasileira de Futebol para determinar quais locais serão contemplados com os veículos especiais por meio do projeto "Craques da Saúde", desenvolvido em parceria com uma montadora que patrocina a competição e a CBF.

A chave representa uma das 27 ambulâncias, do modelo Fiat Fiorino, que a CBF está doando para unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o país. Em cada unidade federativa, o hospital com o maior número de pacientes recuperados da Covid-19 receberá a doação, segundo a própria Confederação.

A entrega da chave é feita antes de jogos do Brasileirão 2020 em uma cerimônia simbólica que antecede a doação. As ambulâncias serão entregues nas cidades em que estão localizadas as unidades de saúde contempladas, em cerimônias que serão organizadas pelas Federações Estaduais de futebol de cada estado, após vencidas as etapas relativas à documentação e transferência do veículo.

A ambulância que será recebida pelo Hospital Jayme dos Santos Neves é um Fiat Fiorino equipada para o transporte de pacientes com covid-19 Crédito: Reprodução/CBF

De acordo com a CBF, ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil, suporte para cilindro de oxigênio, soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS, que permite rápida e fácil higienização, entre outros dispositivos.

ENTREGA

Na manhã desta segunda-feira (10), a Federação de Futebol do Espírito Santo confirmou o recebimento da ambulância e confirmou que uma data para a entrega será definida para os próximos dias, mas ainda não há uma previsão para que ocorra, visto que é preciso ver a disponibilidade de agendas de pessoas envolvidas, resolver pendências relativas à documentação do veículo entre outros fatores.

O Hospital Dr. Jayme do Santos Neves é a referência no Estado para o tratamento de pessoas com covid-19 Crédito: Luciney Araújo

EM MÃOS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse, em nota, que um representante do hospital capixaba esteve na cerimônia simbólica de recebimento do veículo. O profissional escolhido foi o especialista em terapia intensiva e coordenador de unidades críticas do Jayme, o médico Rafael Melo. A Sesa também agradeceu pela doação recebida, fruto da dedicação dos colaboradores do local.