Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento

CBF doa ambulância a hospital do ES que é referência para a Covid-19

O Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, foi o selecionado no Estado para receber o veículo doado por meio do projeto Craques da Saúde, da CBF. Entrega simbólica das chaves ocorreu antes do jogo entre Vasco e Botafogo neste domingo (10)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 jan 2021 às 11:23

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 11:23

Craques da Saúde
A entrega simbólica da chave da ambulância doada ao Hospital Jayme dos Santos Neves ocorreu antes da partida entre Vasco e Botafogo, em São Januário, neste domingo (10) Crédito: Divulgação/CBF
O Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, é referência no Espírito Santo no combate à pandemia do novo coronavírus e o esforço dos profissionais que lá trabalham foi reconhecido em âmbito nacional. Na noite deste domingo (10), antes da bola rolar para o clássico entre Vasco e Botafogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o hospital capixaba foi o escolhido para receber uma ambulância equipada e preparada para auxiliar nos trabalhos da linha de frente. A doação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
CBF doa ambulância a hospital do ES que é referência para a Covid-19

Veja Também

Média diária de mortes por Covid-19 no Hospital Jayme mais do que dobra

Vizinha do Hospital Jayme Santos Neves conta o que vê da janela

Municípios do Sul do ES entram no risco alto da Covid-19; veja novo mapa

A escolha do Jayme se deu porque o hospital é referência no tratamento e recuperação de pacientes no Estado, fator considerado pela Confederação Brasileira de Futebol para determinar quais locais serão contemplados com os veículos especiais por meio do projeto "Craques da Saúde", desenvolvido em parceria com uma montadora que patrocina a competição e a CBF.
A chave representa uma das 27 ambulâncias, do modelo Fiat Fiorino, que a CBF está doando para unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o país. Em cada unidade federativa, o hospital com o maior número de pacientes recuperados da Covid-19 receberá a doação, segundo a própria Confederação.
A entrega da chave é feita antes de jogos do Brasileirão 2020 em uma cerimônia simbólica que antecede a doação. As ambulâncias serão entregues nas cidades em que estão localizadas as unidades de saúde contempladas, em cerimônias que serão organizadas pelas Federações Estaduais de futebol de cada estado, após vencidas as etapas relativas à documentação e transferência do veículo.
Craques da Saúde
A ambulância que será recebida pelo Hospital Jayme dos Santos Neves é um Fiat Fiorino equipada para o transporte de pacientes com covid-19 Crédito: Reprodução/CBF
De acordo com a CBF, ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil, suporte para cilindro de oxigênio, soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS, que permite rápida e fácil higienização, entre outros dispositivos.

ENTREGA

Na manhã desta segunda-feira (10), a Federação de Futebol do Espírito Santo confirmou o recebimento da ambulância e confirmou que uma data para a entrega será definida para os próximos dias, mas ainda não há uma previsão para que ocorra, visto que é preciso ver a disponibilidade de agendas de pessoas envolvidas, resolver pendências relativas à documentação do veículo entre outros fatores.
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
O Hospital Dr. Jayme do Santos Neves é a referência no Estado para o tratamento de pessoas com covid-19 Crédito: Luciney Araújo

EM MÃOS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse, em nota, que um representante do hospital capixaba esteve na cerimônia simbólica de recebimento do veículo. O profissional escolhido foi o especialista em terapia intensiva e coordenador de unidades críticas do Jayme, o médico Rafael Melo. A Sesa também agradeceu pela doação recebida, fruto da dedicação dos colaboradores do local. 
"O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves recebe a ambulância com gratidão. Esse é o resultado do esforço de uma equipe aguerrida e dos investimentos do Governo do Estado na disponibilização de equipamentos e de uma rede de saúde capaz de atender e garantir assistência qualificada ao povo capixaba”, disse a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Saúde SESA Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados