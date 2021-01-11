O Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, é referência no Espírito Santo no combate à pandemia do novo coronavírus e o esforço dos profissionais que lá trabalham foi reconhecido em âmbito nacional. Na noite deste domingo (10), antes da bola rolar para o clássico entre Vasco e Botafogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o hospital capixaba foi o escolhido para receber uma ambulância equipada e preparada para auxiliar nos trabalhos da linha de frente. A doação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
CBF doa ambulância a hospital do ES que é referência para a Covid-19
A escolha do Jayme se deu porque o hospital é referência no tratamento e recuperação de pacientes no Estado, fator considerado pela Confederação Brasileira de Futebol para determinar quais locais serão contemplados com os veículos especiais por meio do projeto "Craques da Saúde", desenvolvido em parceria com uma montadora que patrocina a competição e a CBF.
A chave representa uma das 27 ambulâncias, do modelo Fiat Fiorino, que a CBF está doando para unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o país. Em cada unidade federativa, o hospital com o maior número de pacientes recuperados da Covid-19 receberá a doação, segundo a própria Confederação.
A entrega da chave é feita antes de jogos do Brasileirão 2020 em uma cerimônia simbólica que antecede a doação. As ambulâncias serão entregues nas cidades em que estão localizadas as unidades de saúde contempladas, em cerimônias que serão organizadas pelas Federações Estaduais de futebol de cada estado, após vencidas as etapas relativas à documentação e transferência do veículo.
De acordo com a CBF, ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil, suporte para cilindro de oxigênio, soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS, que permite rápida e fácil higienização, entre outros dispositivos.
ENTREGA
Na manhã desta segunda-feira (10), a Federação de Futebol do Espírito Santo confirmou o recebimento da ambulância e confirmou que uma data para a entrega será definida para os próximos dias, mas ainda não há uma previsão para que ocorra, visto que é preciso ver a disponibilidade de agendas de pessoas envolvidas, resolver pendências relativas à documentação do veículo entre outros fatores.
EM MÃOS
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse, em nota, que um representante do hospital capixaba esteve na cerimônia simbólica de recebimento do veículo. O profissional escolhido foi o especialista em terapia intensiva e coordenador de unidades críticas do Jayme, o médico Rafael Melo. A Sesa também agradeceu pela doação recebida, fruto da dedicação dos colaboradores do local.
"O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves recebe a ambulância com gratidão. Esse é o resultado do esforço de uma equipe aguerrida e dos investimentos do Governo do Estado na disponibilização de equipamentos e de uma rede de saúde capaz de atender e garantir assistência qualificada ao povo capixaba”, disse a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares.