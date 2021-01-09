Keirrison é oferecido ao Rio Branco e pode pintar no Capa-Preta para o Estadual

Keirrison pode ser a maior contratação do Rio Branco para o Capixabão Crédito: Divulgação

Visando as três competições nacionais que irá disputar em 2021, o time do Rio Branco-ES recebeu nesta quarta-feira uma proposta para contar em seu elenco com um jogador que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atacante Keirrison foi oferecido ao time capixaba, de acordo com o presidente alvinegro, Luciano Mendonça, que estuda a contratação do atleta de 32 anos.

Atuando de forma bem ativa no processo de montagem do plantel Capa-Preta para jogar o Campeonato Capixaba e também a Copa do Brasil, que começam entre o fim de fevereiro e o início de março, o presidente do clube confirmou o que chama de "início de negociação".

"Sim, ele nos foi oferecido por um empresário dele. Recebemos ofertas de jogadores todos os dias e entre as várias propostas veio a do Keirrison. Nós temos jogadores para a posição, negociando com outros, mas é um nome que estamos analisando, porém não tem nada muito evoluído ainda", disse o dirigente ao ge.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, marcando 41 gols em 2008, pelo Coritiba, Keirrison foi contratado na sequência pelo Palmeiras. Com 16 gols em 14 jogos, se transferiu para o Barcelona, mas nunca atuou pelo clube catalão, sendo emprestado para vários times: Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro.

Ao fim do contrato com o time espanhol, Keirrison retornou ao Coritiba, onde teve mais duas passagens e também atuou por duas vezes no Londrina (intercalando um "bate e volta" no Arouca, de Portugal), e uma passagem relâmpago pelo CSA, onde não entrou em campo e ainda entrou na justiça contra o clube. Por fim, o jogador, que não fazia um jogo oficial desde maio de 2018, quando disputou a Série B do Brasileiro pelo Londrina, teve seu nome ligado ao Palm Beach Stars, time das ligas inferiores dos Estados Unidos.

TEMPORADA 2021

O Rio Branco-ES tem previsão de retorno aos treinos e dar início a pré-temporada em meados de janeiro, por volta do dia 20. A estreia no Campeonato Capixaba 2021 está marcada para o dia 27 de fevereiro, quando o Capa-Preta encara o São Mateus, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.