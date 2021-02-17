Pedagogos ensinam como ajudar alunos a recuperar estudos atrasados

Acompanhar as atividades escolares das crianças em casa é uma tarefa imprescindível Crédito: Freepik

A Gazeta apontam como os pais podem ajudar seus filhos na construção do conhecimento. Ainda não é possível dimensionar todo o impacto que a pandemia da Covid-19 provocou na educação do país ao longo de 2020, mas é certo que, em 2021, há muito o que se recuperar. Do ponto de vista socioemocional e também do pedagógico. E essa atenção voltada às crianças e aos adolescentes não cabe somente à escola; as famílias precisam fazer parte desse processo. Pedagogos ouvidos porapontam como os pais podem ajudar seus filhos na construção do conhecimento.

A pedagoga Tatiani Svacina ressalta que a parceria com a família sempre foi imprescindível para o desenvolvimento dos alunos, e agora, em um contexto pandêmico, ganha ainda mais relevância. Não se pode separar a casa da escola, ela diz, porque se trata do mesmo indivíduo que está em um lugar e no outro.

Mas, para ajudar os estudantes, as famílias precisam ter calma. "Será preciso um tempo para recuperar tudo o que se deixou de fazer em 2020. As projeções indicam três anos. É necessário ter muita tranquilidade, e reconhecer as potencialidades do filho é extremamente importante", recomenda Tatiani, que atua como orientadora educacional da Escola Monteiro, em Vitória.

Para ampliar as possibilidades de aprendizagem, afirma a pedagoga, é fundamental não adotar medidas punitivas. Sempre valorizar e estimular as tentativas de acerto, promovendo assim a criatividade e a autonomia. "Percebendo angústia da criança diante as dificuldades, o recomendável é entrar em contato com a professora para que ela faça a intervenção mais assertiva", pontua.

A instituição, no momento, está promovendo a avaliação diagnóstica dos estudantes, para identificar as eventuais dificuldades que apresentam em relação ao que foi ofertado em 2020. A partir dos resultados, uma das estratégias, segundo Tatiani, será a realização de oficinas. Em casa, por sua vez, as famílias poderão complementar esse trabalho da escola com um atividade extra como, por exemplo, a leitura de textos sobre o tema.

APOIO EMOCIONAL

O emocional das crianças também merece atenção, reforça a pedagoga. Nas escolas, a interação tem limitações, devido aos protocolos de segurança para prevenção da Covid-19, porém, em casa, os pais devem buscar a integração de todos. Estimular as refeições em família, perguntar sobre assuntos que não sejam apenas relacionados à escola e até promover encontros seguros (de máscara, com distanciamento) com outras crianças e adolescentes da mesma faixa etária.

Grasiele Menezes, vice-diretora pedagógica do Marista de Colatina, sustenta que é fundamental que as famílias deem segurança para as crianças e adolescentes e tirar da mente que "2020 foi um ano perdido."

"Com a pandemia, os alunos perderam um período de experiência escolar, da socialização, das intervenções pedagógicas que deveriam ter sido feitas. Algumas coisas que não vivenciaram não vão voltar. Por outro lado, tiveram experiências que também enriqueceram naquele momento, como o desenvolvimento de habilidades para acompanhar as aulas remotas", observa.

Assim, embora o ideal fosse todo o ano de 2020 com aula presencial, Grasiele Menezes avalia que houve aprendizado e é importante que os pais reconheçam esse esforço dos filhos e deem a eles a segurança necessária para continuar no processo de aprendizagem, confiando que vão superar os eventuais desafios.

"A família, às vezes, tem uma percepção de que há lacuna, como se fossem 'gavetas de conhecimento.' Se parei de aprender, não volto. Posso ter perdido uma experiência, mas, quando volto para a escola, vou recuperar sim. Não aquela aula, aquele dia, com aquele professor. Mas vou continuar construindo conhecimento, nunca paro de aprender", assegura a vice-diretora pedagógica.

Para Rafaela Emerick, pedagoga do Colégio Renovação, em Vitória, o acompanhamento das famílias às atividades escolares deve ser permanente e, no momento, para dar um suporte maior em busca da recuperação de aprendizagem, ela sugere muita leitura e atividades que estimulem o raciocínio lógico.

O reforço em Língua Portuguesa e Matemática, explica Rafaela, também favorece o aprendizado de outras disciplinas. O colégio, assim como os demais, está promovendo a avaliação diagnóstica dos alunos para identificar as dificuldades e, desse modo, estabelecer os pontos de atenção ao longo de 2021, o que também será repassado às famílias para que possam atuar de maneira conjunta.

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) foi procurada por dois dias - quinta e sexta-feiras (11 e 12/2) - para também falar do assunto, com orientações que pudessem ser mais direcionadas às especificidades das famílias da rede pública, porém não deu retorno à demanda.

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