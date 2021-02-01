Bom exemplo dos pais é a chave para retorno seguro das aulas presenciais

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula. Crédito: Carlos Alberto Silva

A primeira semana do mês de fevereiro no Espírito Santo marca a volta dos alunos das redes particular e pública ao ensino presencial e híbrido. Com cuidados já estabelecidos, como o uso da máscara e a disponibilização de álcool em gel para evitar o contágio do novo coronavírus , as crianças e adolescentes podem voltar a frequentar as instituições de ensino. Mas há uma forma de orientar os estudantes para o retorno ao convívio com colegas e professores nessa nova realidade?

De acordo com a psicóloga, psicanalista e mestre em Saúde Coletiva, Bianca Martins, não há nenhuma recomendação nova. Os bons hábitos cultivados durante a pandemia, como o uso da máscara e limpeza das mãos, que já devem estar consolidados na vida dos alunos. Por isso, não é momento de surpresa. As regras que já conhecemos desde o início do ano de 2020 devem ser seguidas à risca na escola também. Esse exemplo e a cobrança para a manutenção desses cuidados devem vir dos pais e responsáveis.

"As famílias e a comunidade escolar estão apreensivas. Quanto mais nova a criança, mais ela precisará de atenção, assistência. Em nosso cotidiano, tenho certeza que os pais orientaram os filhos sobre os cuidados. Assim, a escola será a 'cereja do bolo', apenas reforçando esses cuidados. A criança irá chegar com os hábitos corretos" Bianca Martins - Psicóloga, psicanalista e mestre em Saúde Coletiva

Em entrevista ao jornalista Lucas Valadão, da Rádio CBN Vitória , Bianca Martins ressaltou que as crianças necessitam do contato com os colegas de escola, mas lembrou que é preciso tomar cuidado na hora de "matar a saudade". Segundo a psicóloga, quando a criança é muito pequena ela acaba demonstrando carinho por meio de abraços, com bastante contato físico, um risco para a disseminação da Covid-19. Nesse caso, é preciso vigilância por parte das escolas e reforço na orientação.

A retomada das aulas presenciais acontece ao passo que os Estados brasileiros recebem as vacinas contra a Covid-19. Porém, mesmo com a campanha de vacinação já iniciada no Espírito Santo, o risco de contaminação ainda é grande, já que uma parcela muito pequena na população recebeu apenas a primeira dose do imunizante.

Orientar e chamar a atenção da criança quanto aos hábitos para evitar a proliferação do vírus é responsabilidade dos pais, como explica a psicóloga. De acordo com Bianca Martins, o desrespeito às regras não é culpa da criança, mas de quem participa da educação dela. É preciso ser o exemplo.