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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 5.888 mortes e passa dos 295 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 30 mortes e 1.230 novos casos da doença nas últimas 24 horas

Publicado em 

01 fev 2021 às 17:05

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Crédito: Freepik
Espírito Santo registrou mais 30 mortes e 1.230 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta segunda (01). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.888 mortes provocadas pela doença e 295.359 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.123. Em seguida, aparecem Serra (36.953), Vitória (32.698) e Cariacica (23.764).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.928 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.367. 
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 277.548. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 891 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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