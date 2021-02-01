Coronavírus: ES chega a 5.888 mortes e passa dos 295 mil casos

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30 mortes e 1.230 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Espírito Santo registrou mais. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), na tarde desta segunda (01). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.888 mortes provocadas pela doença e 295.359 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.123. Em seguida, aparecem Serra (36.953), Vitória (32.698) e Cariacica (23.764).

Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.928 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.367.