Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026: veja lista de Ancelotti

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O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar na tarde desta segunda-feira (18/5) a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A cerimônia começou às 17h no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e conta com a presença de dirigentes, convidados e imprensa.

Em entrevista à CBF TV, Ancelotti disse que a lista foi feita "com muita observação durante os anos".

"Feita com competência, paixão e conhecimento. Foi muito bom. Vai ser uma lista perfeita? Acho que não. Mas vai ser uma lista com a menor quantidade de erros possíveis para termos a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo espetacular", afirmou.

Na próxima semana, os jogadores convocados se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, onde iniciarão a preparação para a Copa do Mundo 2026.

A estreia do Brasil no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Antes disso, a Seleção Brasileira fará dois amistosos preparatórios: um diante do Panamá, no Maracanã, e outro contra o Egito, já em solo norte-americano.

Confira a pré-lista dos 55 jogadores:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Bremer (Juventus)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Leo Ortiz (Flamengo)

Leo Pereira (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Natan (Betis)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

Wesley (Roma)

Meio-campo

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Ederson (Atalanta)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)