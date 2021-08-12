Inmet alerta para queda brusca de temperatura em 35 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de declínio de temperatura com grau de severidade classificado como "perigo potencial" para 35 municípios do Espírito Santo.
O aviso foi emitido nesta quinta-feira (12), ao meio-dia, e é válido até as 12 horas desta sexta-feira (13). O declínio de temperatura pode ser de até 5°C. O Inmet ainda chama atenção para possível risco à saúde de grau leve. Veja a lista de municípios sob alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante