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Até 5°C mais frio

Inmet alerta para queda brusca de temperatura em 35 cidades do ES

O Instituto de Meteorologia ainda chama atenção para possível risco à saúde devido à sensação térmica.  Confira a lista de municípios
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 ago 2021 às 15:15

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:15

Capixaba começa a semana com frio
Capixaba vai enfrentar nova onda de frio nesta sexta-feira Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de declínio de temperatura com grau de severidade classificado como "perigo potencial" para 35 municípios do Espírito Santo.
O aviso foi emitido nesta quinta-feira (12), ao meio-dia, e é válido até as 12 horas desta sexta-feira (13). O declínio de temperatura pode ser de até 5°C. O Inmet ainda chama atenção para possível risco à saúde de grau leve. Veja a lista de municípios sob alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante

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