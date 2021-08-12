Perseidas: mais chuva de meteoros visível no ES; saiba como conferir

Auge da Perseidas deve acontecer na madrugada de quinta (12) e sexta-feira (13) Crédito: Freepik

Perseidas, deve ficar atento ao horizonte Norte na madrugada desta quinta (12) e de sexta-feira (13), datas com previsão para o ápice do evento. É preciso ficar alerta ao melhor horário para apreciar do A mais esperada chuva de meteoros do ano, a já começou nesta quarta-feira (11) — mas quem quiser ter mais chances de observar os "riscos" no céu,. É preciso ficar alerta ao melhor horário para apreciar do Espírito Santo , e outras dicas para ter uma boa visualização do fenômeno astronômico.

Segundo Luciana Fontes, proprietária de uma estação de monitoramento de meteoros, associada da Exoss Citizen Science, a constelação de Perseus, que dá o nome à chuva, só aparece no horizonte por volta das 4h da manhã desta quinta e de sexta-feira, então o tempo de atividade sem sol é pouco para visualizar muitos meteoros.

A Gazeta entrevistou correspondente de Astronomia do A reportagem deentrevistou correspondente de Astronomia do Instituto Climatempo , Marcos Calil, na última terça-feira (10), e o profissional detalhou que é fundamental que os observadores procurem locais sem poluição visual. "Registros antigos indicavam que o auge era na madrugada do dia 11, porém, observadores perceberam uma modificação de data", disse.

"A chuva vai acontecer para o lado Norte do céu. As pessoas precisam olhar para o horizonte Norte e erguer um pouco a cabeça, porque vai acontecer perto da linha do horizonte" Marcos Calil - Correspondente de Astronomia do Instituto Climatempo

Quem quiser começar a observar antes do tempo indicado, pode se preparar para procurar os meteoros no céu já por volta das 3h. "4h30 é o melhor horário", detalha. O horizonte Norte escolhido por quem quer contemplar o fenômeno precisa ser livre de prédios, árvores e montanhas, "limpo" de qualquer interferência para que não atrapalhe a visualização.

"Não pode haver poluição luminosa. Quem estiver na cidade grande, provavelmente não conseguirá observar. A chuva é típica do Hemisfério Norte, de tal maneira que, se as pessoas estiverem mais ao lado Norte do Hemisfério ou próximas da linha do Equador, ainda conseguem ter boa visualização", afirma Calil.

QUANTIDADE DE METEOROS POR HORA

O astrônomo explica que na Região Sudeste, por exemplo, a chuva é bem prejudicada quanto à visualização, por isso é importante seguir as dicas para ter boas condições ao observar o céu. Segundo Calil, são esperados cerca de 100 meteoros a cada uma hora.