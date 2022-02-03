ES recebe alerta de chuva forte, agora para todas as cidades

Espírito Santo recebeu um novo alerta de chuvas intensas nesta quinta-feira (3) Crédito: Vitor Jubini

perigo potencial, assinalado na cor amarela, para os 78 municípios capixabas, e outro em nível de maior atenção, de perigo, na cor laranja, que atinge 46 cidades. Ambos avisos são válidos até as 10h desta sexta-feira (4). O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu, nesta quinta-feira (3), dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo , sendo um com classificação de, assinalado na cor amarela, para os 78 municípios capixabas, e outro em nível de maior atenção, de, na cor laranja, que atinge 46 cidades. Ambos avisos são válidos até as 10h desta sexta-feira (4).

Segundo o Inmet, para a região sob o alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já nas cidades assinaladas na cor amarela, o instituto prevê chuva entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet emitiu dois alertas de chuvas que abrangem todos os 78 municípios do ES Crédito: Reprodução/Inmet

Por conta das chuvas e ventos, o Inmet fez uma lista de orientações para moradores das áreas afetadas. São elas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Além do Espírito Santo, o alerta laranja é válido ainda para parte dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já o alerta amarelo também atinge os estados de Amazonas, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

As cidades do Estado atingidas pelo alerta laranja são: