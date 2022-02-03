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ES recebe alerta de chuva forte, agora para todas as cidades

Aviso do Inmet tem classificação de perigo potencial. Também foi emitido outro alerta, em nível de maior atenção, de perigo, abrangendo 46 cidades. Ambos valem até as 10h desta sexta (4)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 15:29

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 fev 2022 às 15:29
Chuva em Vitória. Tempo encoberto e fechado com muitas nuvens.
Espírito Santo recebeu um novo alerta de chuvas intensas nesta quinta-feira (3) Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (3), dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, sendo um com classificação de perigo potencial, assinalado na cor amarela, para os 78 municípios capixabas, e outro em nível de maior atenção, de perigo, na cor laranja, que atinge 46 cidades. Ambos avisos são válidos até as 10h desta sexta-feira (4).
Segundo o Inmet, para a região sob o alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já nas cidades assinaladas na cor amarela, o instituto prevê chuva entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet emitiu dois alertas de chuvas que abrangem todos os 78 municípios do ES
O Inmet emitiu dois alertas de chuvas que abrangem todos os 78 municípios do ES Crédito: Reprodução/Inmet
Por conta das chuvas e ventos, o Inmet fez uma lista de orientações para moradores das áreas afetadas. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Além do Espírito Santo, o alerta laranja é válido ainda para parte dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já o alerta amarelo também atinge os estados de Amazonas, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Bahia.
As cidades do Estado atingidas pelo alerta laranja são:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Ecoporanga
  20. Governador Lindenberg
  21. Guaçuí
  22. Ibatiba
  23. Ibitirama
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jerônimo Monteiro
  29. Laranja da Terra
  30. Mantenópolis
  31. Mimoso do Sul
  32. Montanha
  33. Mucurici
  34. Muniz Freire
  35. Muqui
  36. Nova Venécia
  37. Pancas
  38. Pedro Canário
  39. Pinheiros
  40. Ponto Belo
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. São Domingos do Norte
  43. São Gabriel da Palha
  44. São José do Calçado
  45. Venda Nova do Imigrante
  46. Vila Pavão

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