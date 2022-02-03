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Defesa Civil

Chuva no ES: risco de deslizamento de terra em 14 cidades capixabas

Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina estão entre os municípios com alerta nesta quinta-feira (3), segundo a Defesa Civil Estadual

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:53

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 fev 2022 às 18:53
Devido às recentes chuvas, 14 cidades do Espírito Santo estão sob risco moderado de deslizamentos de terra, conforme alerta divulgado no final da tarde desta quinta-feira (3), por meio do boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual. Entre os municípios, aparecem Vila VelhaSerraGuarapariCachoeiro de Itapemirim e Colatina.
Vale lembrar que o Estado recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos até esta sexta-feira (4) e que a previsão é de mais chuva para o próximo final de semana – o que favorece transtornos do tipo, devido ao acúmulo de água no solo. Há também risco de alagamento em Marilândia e Santa Maria de Jetibá.
Somente nos últimos dias, o mau tempo fez com que um imóvel fosse interditado em Itapemirim, e causou alagamento de ruas em Colatina e a interdição total de uma rodovia em Mimoso do Sul. Ao todo, 68 pessoas tiveram que deixar as próprias casas e estão desalojadas ou desabrigadas em território capixaba.

CIDADES COM RISCO DE DESLIZAMENTO

  1. Água Doce do Norte
  2. Anchieta
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Cariacica
  7. Colatina
  8. Guarapari
  9. Marilândia
  10. Mimoso do Sul
  11. Muqui
  12. São José do Calçado
  13. Serra
  14. Vila Velha
Chuva no ES: risco de deslizamento de terra em 14 cidades capixabas

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