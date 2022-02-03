Devido às recentes chuvas, 14 cidades do Espírito Santo estão sob risco moderado de deslizamentos de terra, conforme alerta divulgado no final da tarde desta quinta-feira (3), por meio do boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual. Entre os municípios, aparecem Vila Velha, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.
Vale lembrar que o Estado recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos até esta sexta-feira (4) e que a previsão é de mais chuva para o próximo final de semana – o que favorece transtornos do tipo, devido ao acúmulo de água no solo. Há também risco de alagamento em Marilândia e Santa Maria de Jetibá.
Somente nos últimos dias, o mau tempo fez com que um imóvel fosse interditado em Itapemirim, e causou alagamento de ruas em Colatina e a interdição total de uma rodovia em Mimoso do Sul. Ao todo, 68 pessoas tiveram que deixar as próprias casas e estão desalojadas ou desabrigadas em território capixaba.
CIDADES COM RISCO DE DESLIZAMENTO
- Água Doce do Norte
- Anchieta
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Colatina
- Guarapari
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muqui
- São José do Calçado
- Serra
- Vila Velha
Chuva no ES: risco de deslizamento de terra em 14 cidades capixabas