Vídeo: chuva forte causa alagamentos e queda de energia em Colatina

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O temporal que atingiu Colatina , no Noroeste do Estado, na tarde desta quarta-feira (2), alagou vias e deixou moradores sem energia no município. Segundo a Defesa Civil Municipal, há registros de pontos de alagamentos em vias importantes, como Avenida Sílvio Avidos e a Rodovia do Café. O município atingiu um acumulado de 53 mm em 24 horas, segundo registro do órgão durante a tarde – um volume significativo pelo curto período de tempo que choveu. A chuva forte também causou queda de energia.

Vídeos enviados por leitores de A Gazeta (veja acima) mostram alagamentos nos bairros São Silvano e Ayrton Senna, onde algumas vias foram tomadas pela água. Nas imagens, é possível ver que a água quase entra em estabelecimentos comerciais, e veículos enfrentam dificuldades para trafegarem pelas ruas alagadas. A Defesa Civil de Colatina informou que não há registros de desalojados e desabrigados.

Chuva deixa ruas alagadas em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

A chuva também danificou o telhado da Unidade de Saúde de São Silvano (veja vídeo abaixo). Segundo a prefeitura, uma equipe já fez a contenção do telhado e outra será deslocada para a limpeza da unidade.

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QUEDA DE ENERGIA