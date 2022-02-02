Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporal

Vídeo: chuva forte causa alagamentos e queda de energia em Colatina

Segundo a Defesa Civil Municipal, há registros de alagamentos em vias importantes, como a Avenida Sílvio Avidos e a Rodovia do Café, devido ao temporal

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:59

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:59
O temporal que atingiu Colatina, no Noroeste do Estado, na tarde desta quarta-feira (2), alagou vias e deixou moradores sem energia no município. Segundo a Defesa Civil Municipal, há registros de pontos de alagamentos em vias importantes, como Avenida Sílvio Avidos e a Rodovia do Café. O município atingiu um acumulado de 53 mm em 24 horas, segundo registro do órgão durante a tarde – um volume significativo pelo curto período de tempo que choveu. A chuva forte também causou queda de energia.
Vídeos enviados por leitores de A Gazeta (veja acima) mostram alagamentos nos bairros São Silvano e Ayrton Senna, onde algumas vias foram tomadas pela água. Nas imagens, é possível ver que a água quase entra em estabelecimentos comerciais, e veículos enfrentam dificuldades para trafegarem pelas ruas alagadas. A Defesa Civil de Colatina informou que não há registros de desalojados e desabrigados.
Chuva deixa ruas alagadas em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
A chuva também danificou o telhado da Unidade de Saúde de São Silvano (veja vídeo abaixo). Segundo a prefeitura, uma equipe já fez a contenção do telhado e outra será deslocada para a limpeza da unidade.
QUEDA DE ENERGIA
Os moradores de Colatina ficaram sem energia devido a um raio que caiu na linha de transmissão. Segundo a Luz e Força Santa Maria, houve o desligamento na linha de transmissão de Mascarenhas às 15h16. O fornecimento de energia elétrica foi suspenso também em Marilândia, Pancas e Alto Rio Novo. O serviço foi restabelecido em 10 minutos, de acordo com a concessionária.

Veja Também

Chuva no ES: deslizamento de terra interdita imóvel em Itapemirim

Instituto renova alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo

Vídeo: chuva alaga e deixa estragos em cidades da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados