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Chuva no ES: deslizamento de terra interdita imóvel em Itapemirim

Segundo a Defesa Civil Municipal, as paredes, telhados e toda a parte estrutural da residência ficaram comprometidos. Uma pessoa ficou levemente ferida

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 14:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 fev 2022 às 14:09
Deslizamento atinge casa e deixa moradores desalojados em Itapemirim
Deslizamento de terra provocou queda de muro e acabou invadindo cômodo de imóvel Crédito: Divulgação | Defesa Civil
Um deslizamento de terra provocou a queda de um muro e acabou atingindo uma residência no bairro Namitalla Ayub, em Itapemirimregião Sul do Espírito Santo. Uma pessoa que estava no imóvel teve escoriações e a família foi orientada a deixar o local, já que a estrutura da construção foi comprometida. 
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 22h30 desta terça-feira (1º), dia de forte chuva e temporal na cidade. Segundo vistoria da equipe, as paredes, telhados e toda a parte estrutural da residência ficaram comprometidos. A família está em casa de parentes.
Deslizamento atinge casa e deixa moradores desalojados em Itapemirim
Família foi orientada a sair de imóvel porque estrutura foi comprometida, segundo equipe da Defesa Civil Crédito: Divulgação | Defesa Civil
A chuva na cidade também provocou pequenos alagamentos ao longo da Avenida Itapemirim, destelhamento na Praça de Itaoca e queda de árvores pequenas.
Deslizamento atinge casa e deixa moradores desalojados em Itapemirim
Destelhamento na Praça de Itaoca Crédito: Divulgação |  Defesa Civil

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