Chuva no ES: deslizamento de terra interdita imóvel em Itapemirim

Um deslizamento de terra provocou a queda de um muro e acabou atingindo uma residência no bairro Namitalla Ayub, em Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. Uma pessoa que estava no imóvel teve escoriações e a família foi orientada a deixar o local, já que a estrutura da construção foi comprometida.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 22h30 desta terça-feira (1º), dia de forte chuva e temporal na cidade. Segundo vistoria da equipe, as paredes, telhados e toda a parte estrutural da residência ficaram comprometidos. A família está em casa de parentes.
A chuva na cidade também provocou pequenos alagamentos ao longo da Avenida Itapemirim, destelhamento na Praça de Itaoca e queda de árvores pequenas.