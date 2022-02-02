Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após temporais no ES

A chuva na tarde desta terça-feira (1°) deixou ruas e casas alagadas em diversos pontos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Na cidade, sete pessoas estão desalojadas e houve queda de um muro de uma casa. Equipes da Prefeitura do município trabalham nesta quarta-feira (2) para limpar as ruas.
Segundo a Defesa Civil municipal há quatro famílias desalojadas, totalizando 7 pessoas fora de casa. O número, segundo o órgão, pode mudar, uma vez que continuam fazendo o levantamento.
Durante a noite de segunda, parte de um muro foi ao chão. Ruas ficam alagadas nos bairros do Centro, Pratinha, Serrano, Funil e Praça das Mangueiras. Uma das cenas flagradas por moradores é a de um carro quase submerso em uma rua alagada. A água chegou quase no teto do veículo, como mostra o vídeo acima.
Segundo o secretário de limpeza urbana de Mimoso, José Olímpio de Souza Pereira, 21 homens da Prefeitura estão limpando a lama nas ruas, desobstruindo estradas no interior e ajudando famílias ribeirinhas a retirarem móveis das residências, pois há a previsão de mais chuva nesta quarta.
Uma cratera se formou no quintal da aposentada Carmem Lucia Machado. “Com a chuva de ontem se formou essa cratera no quintal. Hoje vem mais chuva e não sei o que fazer. Fiquei com medo e saí de casa”, contou a moradora.