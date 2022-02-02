Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muita chuva

Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após temporais no ES

No município, ruas e casas ficaram alagadas e houve queda de uma muro de uma residência. Quatro famílias estão fora de casa na cidade

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:52

Beatriz Caliman

O calçamento em ruas de Mimoso do Sul foi arrancado em algumas ruas devido aos temporais da última noite Crédito: Thales Rodrigues
A chuva na tarde desta terça-feira (1°) deixou ruas e casas alagadas em diversos pontos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Na cidade, sete pessoas estão desalojadas e houve queda de um muro de uma casa. Equipes da Prefeitura do município trabalham nesta quarta-feira (2) para limpar as ruas.
Segundo a Defesa Civil municipal há quatro famílias desalojadas, totalizando 7 pessoas fora de casa. O número, segundo o órgão, pode mudar, uma vez que continuam fazendo o levantamento.
Durante a noite de segunda, parte de um muro foi ao chão. Ruas ficam alagadas nos bairros do Centro, Pratinha, Serrano, Funil e Praça das Mangueiras. Uma das cenas flagradas por moradores é a de um carro quase submerso em uma rua alagada. A água chegou quase no teto do veículo, como mostra o vídeo acima.

Chuva provoca danos em ruas e casas em Mimoso do Sul

Segundo o secretário de limpeza urbana de Mimoso, José Olímpio de Souza Pereira, 21 homens da Prefeitura estão limpando a lama nas ruas, desobstruindo estradas no interior e ajudando famílias ribeirinhas a retirarem móveis das residências, pois há a previsão de mais chuva nesta quarta.
Uma cratera se formou no quintal da aposentada Carmem Lucia Machado. “Com a chuva de ontem se formou essa cratera no quintal. Hoje vem mais chuva e não sei o que fazer. Fiquei com medo e saí de casa”, contou a moradora.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES defesa civil Mimoso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados