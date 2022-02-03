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Veja as cidades afetadas

Sobe para 67 o número de pessoas desalojadas no Espírito Santo

A maior parte dos desalojados é de Bom Jesus do Norte, onde o Rio Itabapoana transbordou; em três municípios choveu mais de 100 mm em dois dias

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 07:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 fev 2022 às 07:47
Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após chuva
Famílias ficam desalojadas em Mimoso do Sul após chuva Crédito: Thales Rodrigues
O número de pessoas desalojados subiu para 67 no Espírito Santo, devido às fortes chuvas que vêm atingindo o Estado. O último boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (3) mostra que a maior parte é de Bom Jesus do Norte, onde o Rio Itabapoana transbordou.
Segundo informações da Defesa Civil, são 38 desalojados em Bom Jesus do Norte e um desabrigado acolhido na Creche Tia Fatinha. Em outras cidades, mais pessoas tiveram que deixar suas casas temporariamente: Mimoso do Sul (25), Itapemirim (3) e Muqui (1).
Na manhã de quarta-feira (2), haviam oito desalojados no Estado: Mimoso do Sul (4), Itapemirim (3) e Muqui (1).

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.

Entenda

ACUMULADOS DE CHUVA (24 HORAS) - BOLETIM 11H DA MANHÃ

  1. Mimoso do Sul - 97,20
  2. Vila Pavão - 93,2 mm
  3. São José do Calçado - 91.8 mm
  4. Marilândia - 69,4 mm
  5. Ponto Belo - 68,6 mm 
  6. Cachoeiro de Itapemirim - 66,98 mm
  7. Barra de São Francisco - 66,36 mm
  8. Nova Venécia - 60,63 mm
  9. Venda Nova do Imigrante - 58,8 mm
  10. Colatina - 54,32 mm
  11. Mantenópolis - 52,54 mm 
  12. Apiacá - 46,8 mm
  13. Conceição do Castelo - 41,2 mm
  14. Irupi - 40,8 mm
  15. Santa Maria de Jetibá - 38,58 mm 
  16. Itaguaçu - 38,12 mm 
  17. Vila Velha - 35,28 mm
  18. Iúna - 33,8
  19. São Roque do Canaã - 33,31 mm
  20. Marechal Floriano - 32,6 mm
  21. Guaçuí - 30,93 mm
  22. Mucurici - 30,8 mm
  23. Vargem Alta - 30,6 mm
  24. Muqui - 30,2 mm

ACUMULADOS DE CHUVA  (24 HORAS) - BOLETIM 6H DA MANHÃ

  1. Vila Pavão - 94,6 mm
  2. São José do Calçado - 91.8 mm
  3. Ponto Belo - 75 mm 
  4. Marilândia - 69,4 mm
  5. Barra de São Francisco - 66,16 mm
  6. Cachoeiro de Itapemirim - 65,98 mm 
  7. Nova Venécia - 64,97 mm
  8. Venda Nova do Imigrante - 59 mm
  9. Colatina - 54,52 mm
  10. Itaguaçu - 49,65 mm
  11. Apiacá - 47,6 mm
  12. Mantenópolis - 45,21 mm
  13. Mucurici - 43 mm
  14. Conceição do Castelo - 41,2 mm
  15. Irupi - 41 mm
  16. Santa Maria de Jetibá - 35,07 mm
  17. Iúna - 33,6 mm
  18. São Roque do Canaã- 33,31 mm
  19. Marechal Floriano - 32,6 mm
  20. Guaçuí - 31,34 mm
  21. Muqui - 30 mm
  22. Montanha - 29,2 mm
  23. Água Doce do Norte - 27,6 mm
  24. Alegre - 27,33 mm
Sobe para 67 o número de pessoas desalojadas no Espírito Santo

MAIS DE 100 MM DE CHUVA EM DOIS DIAS

Somando os dados dos boletins das 6h da manhã, desta quinta-feira (3) com o de quarta-feira (2), três municípios capixabas aparecem com o acumulado de chuva acima dos 100 mm nos últimos dois dias:
  1. São José do Calçado - 91.8 mm + 67,6 = 159,4 mm
  2. Cachoeiro de Itapemirim - 65,98 mm + 68,72 mm = 134,7 mm
  3. Apiacá - 47,6 mm + 55,2 mm = 102,8 mm

RISCO DE DESLIZAMENTO 

Com as fortes chuvas, diversos municípios aparecem em risco moderado para a possibilidade de movimento de massa: Água Doce do Norte, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado, Muqui, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Serra, Anchieta, Colatina, Cariacica, Vila Velha e Guarapari. 

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