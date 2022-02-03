Sobe para 67 o número de pessoas desalojadas no Espírito Santo

Diferença entre desalojados e desabrigados
Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.
Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo.
ACUMULADOS DE CHUVA (24 HORAS) - BOLETIM 11H DA MANHÃ
- Mimoso do Sul - 97,20
- Vila Pavão - 93,2 mm
- São José do Calçado - 91.8 mm
- Marilândia - 69,4 mm
- Ponto Belo - 68,6 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 66,98 mm
- Barra de São Francisco - 66,36 mm
- Nova Venécia - 60,63 mm
- Venda Nova do Imigrante - 58,8 mm
- Colatina - 54,32 mm
- Mantenópolis - 52,54 mm
- Apiacá - 46,8 mm
- Conceição do Castelo - 41,2 mm
- Irupi - 40,8 mm
- Santa Maria de Jetibá - 38,58 mm
- Itaguaçu - 38,12 mm
- Vila Velha - 35,28 mm
- Iúna - 33,8
- São Roque do Canaã - 33,31 mm
- Marechal Floriano - 32,6 mm
- Guaçuí - 30,93 mm
- Mucurici - 30,8 mm
- Vargem Alta - 30,6 mm
- Muqui - 30,2 mm
ACUMULADOS DE CHUVA (24 HORAS) - BOLETIM 6H DA MANHÃ
- Vila Pavão - 94,6 mm
- São José do Calçado - 91.8 mm
- Ponto Belo - 75 mm
- Marilândia - 69,4 mm
- Barra de São Francisco - 66,16 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 65,98 mm
- Nova Venécia - 64,97 mm
- Venda Nova do Imigrante - 59 mm
- Colatina - 54,52 mm
- Itaguaçu - 49,65 mm
- Apiacá - 47,6 mm
- Mantenópolis - 45,21 mm
- Mucurici - 43 mm
- Conceição do Castelo - 41,2 mm
- Irupi - 41 mm
- Santa Maria de Jetibá - 35,07 mm
- Iúna - 33,6 mm
- São Roque do Canaã- 33,31 mm
- Marechal Floriano - 32,6 mm
- Guaçuí - 31,34 mm
- Muqui - 30 mm
- Montanha - 29,2 mm
- Água Doce do Norte - 27,6 mm
- Alegre - 27,33 mm
MAIS DE 100 MM DE CHUVA EM DOIS DIAS
- São José do Calçado - 91.8 mm + 67,6 = 159,4 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 65,98 mm + 68,72 mm = 134,7 mm
- Apiacá - 47,6 mm + 55,2 mm = 102,8 mm