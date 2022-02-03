Chuva no Sul

Muro e parte de rua desabam e atingem pátio de creche em Muqui

Secretaria de Educação analisa remanejar alunos do Centro de Educação Infantil Tio Pedro para outras unidades. Aulas voltam na próxima segunda (07)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 12:20

Beatriz Caliman

Muro de creche desaba em Muqui Crédito: Divulgação/ PMM
O muro de uma creche no bairro Boa Esperança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, cedeu e caiu no pátio da unidade, no final da tarde desta quarta-feira (02). O local fica ao lado de um lar de idosos no município, que não sofreu danos com o acidente. A Prefeitura analisa remanejar alunos para outras unidades.
A queda do muro foi no Centro de Educação Infantil Tio Pedro. “Tivemos ocorrências rotineiras como a erosão desse muro que caiu. Tinha uma manilha isolada há um tempo lá e com as fortes chuvas cedeu e caiu”, segundo Secretário de Obras de Muqui, Fábio da Silva Oliveira.
A terra e o muro, que é antigo, caíram dentro do pátio da escola e a rua foi parcialmente isolada. Um poste e uma árvore também vieram ao chão. A secretária de Educação, Emanuelli Narducci, informou que uma reunião na tarde desta quinta-feira (03) deve definir se os alunos serão remanejados para outras unidades na volta às aulas.
“As aulas retornam segunda (07), mas iremos nos reunir nesta tarde para analisar se o muro da frente foi afetado, a estrutura e a possibilidade de realocar os alunos para outras unidades. Iremos decidir e avisar aos pais”, disse a secretária. A creche deve abrigar neste ano 30 crianças, entre 6 meses a 2 anos.
Segundo a Defesa Civil, o município registra chuva desde a segunda-feira (1°), e foram registrados quatro deslizamentos de terra e quedas de muros.

