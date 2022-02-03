Muro e parte de rua desabam e atingem pátio de creche em Muqui

O muro de uma creche no bairro Boa Esperança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, cedeu e caiu no pátio da unidade, no final da tarde desta quarta-feira (02). O local fica ao lado de um lar de idosos no município, que não sofreu danos com o acidente. A Prefeitura analisa remanejar alunos para outras unidades.
A queda do muro foi no Centro de Educação Infantil Tio Pedro. “Tivemos ocorrências rotineiras como a erosão desse muro que caiu. Tinha uma manilha isolada há um tempo lá e com as fortes chuvas cedeu e caiu”, segundo Secretário de Obras de Muqui, Fábio da Silva Oliveira.
A terra e o muro, que é antigo, caíram dentro do pátio da escola e a rua foi parcialmente isolada. Um poste e uma árvore também vieram ao chão. A secretária de Educação, Emanuelli Narducci, informou que uma reunião na tarde desta quinta-feira (03) deve definir se os alunos serão remanejados para outras unidades na volta às aulas.
“As aulas retornam segunda (07), mas iremos nos reunir nesta tarde para analisar se o muro da frente foi afetado, a estrutura e a possibilidade de realocar os alunos para outras unidades. Iremos decidir e avisar aos pais”, disse a secretária. A creche deve abrigar neste ano 30 crianças, entre 6 meses a 2 anos.
Segundo a Defesa Civil, o município registra chuva desde a segunda-feira (1°), e foram registrados quatro deslizamentos de terra e quedas de muros.