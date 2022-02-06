Chuva no ES: 16 cidades capixabas recebem novo alerta de chuva forte

O tempo deve continuar instável em algumas regiões do Espírito Santo no início desta segunda semana de fevereiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva intensa para 16 municípios capixabas válido até às 10h desta segunda-feira (7).
Nas cidades classificadas com o alerta amarelo, de perigo potencial, chove entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios em alerta
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Pancas
Orientações do Inmet para quem estiver nessas cidades
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).