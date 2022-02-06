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Perigo potencial

Chuva no ES: 16 cidades capixabas recebem novo alerta de chuva forte

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h de segunda-feira; veja lista

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 11:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 fev 2022 às 11:02
O tempo deve continuar instável em algumas regiões do Espírito Santo no início desta segunda semana de fevereiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva intensa para 16 municípios capixabas válido até às 10h desta segunda-feira (7).
Nas cidades classificadas com o alerta amarelo, de perigo potencial, chove entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir os 60 km/h.  O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios em alerta
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Brejetuba
  8. Dores do Rio Preto
  9. Ecoporanga
  10. Ibatiba
  11. Ibitirama
  12. Irupi
  13. Iúna
  14. Laranja da Terra
  15. Mantenópolis
  16. Pancas
Orientações do Inmet para quem estiver nessas cidades
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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