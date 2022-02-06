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Chuva no ES

Volume de chuva reduz no ES, mas 7 cidades têm alerta de deslizamento

Em Linhares, Rio Doce se aproxima da cota de atenção. Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, que sofreram com fortes chuvas, estão na lista de risco de deslizamento de terra

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 10:49

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 fev 2022 às 10:49
A previsão é de sol e calor em maior parte do Espírito Santo neste domingo (6), com expectativa de redução no volume de precipitação, embora ainda possa haver chuva esparsa e passageira em alguns pontos do Norte capixaba, segundo boletim da Defesa Civil.
Apesar disso, sete cidades do Estado têm alerta moderado para risco hidrológico (alagamento ou inundação) e de movimento de massas em função das chuvas. São elas:
  • Colatina: risco de movimento de massa;
  • Marilândia: risco de movimento de massa;
  • Marechal Floriano: risco hidrológico e de movimento de massa;
  • Cachoeiro de Itapemirim: risco hidrológico e de movimento de massa;
  • Alfredo Chaves: risco hidrológico e de movimento de massa;
  • Apiacá: risco de movimento de massa;
  • Vila Pavão: risco de movimento de massa.
Nos últimos dias, a chuva provocou transtornos em território capixaba. A chuva forte que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na sexta-feira (4), deixou uma capela mortuária no bairro Coronel Borges totalmente alagada – o caixão com o corpo do homem que estava sendo velado ficou "ilhado.
Chuva forte alaga ruas e até local de velório em Cachoeiro
Chuva forte alaga ruas e até local de velório em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
 Já em Colatina, a água alagou ruas e deixou 14 pessoas desalojadas na noite da última sexta-feira (4). Além disso, houve quedas de várias árvores e de barreiras no município.
O boletim aponta ainda que o Rio Doce, em Linhares, já se aproxima da cota de atenção, que é de 2,8 metros. Já em Colatina, o nível de água do rio subiu nos últimos dias, mas segue em situação de normalidade.
Nas Regiões Sul e Noroeste, há risco moderado de ocorrência de movimentos de massa, devido aos acumulados observados nos últimos dias e à previsão meteorológica, que indica possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia que poderão ocasionar deslizamentos, sobretudo nas regiões de serra e/ou densamente urbanizadas.
Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nesta quarta (5)
Rio Doce, em Linhares, se aproxima da cota de atenção (2,8 metros) neste domingo (6) Crédito: Secom/Felipe Tozatto
Na segunda-feira (7), é esperado um aumento da instabilidade em trechos da divisa com Minas Gerais e também no centro-oeste das Regiões Sul e Serrana, que devem ter sol pela manhã e pancadas de chuva com algumas trovoadas, da tarde para a noite. Já nas demais regiões, a expectativa é de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva.
Ainda segundo o boletim da Defesa Civil, o Estado permanece com 37 pessoas desalojadas e fora de casa devido às chuvas.

RODOVIAS INTERDITADAS

Um movimento de massa interditou parcialmente o trecho da ES 220 que liga Vila Pavão ao distrito de Todos os Santos. Já o quilômetro 37 da ES  165 foi totalmente interditado devido ao rompimento de um bueiro.

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