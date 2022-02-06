Volume de chuva reduz no ES, mas 7 cidades têm alerta de deslizamento

A previsão é de sol e calor em maior parte do Espírito Santo neste domingo (6), com expectativa de redução no volume de precipitação, embora ainda possa haver chuva esparsa e passageira em alguns pontos do Norte capixaba, segundo boletim da Defesa Civil.
Apesar disso, sete cidades do Estado têm alerta moderado para risco hidrológico (alagamento ou inundação) e de movimento de massas em função das chuvas. São elas:
- Colatina: risco de movimento de massa;
- Marilândia: risco de movimento de massa;
- Marechal Floriano: risco hidrológico e de movimento de massa;
- Cachoeiro de Itapemirim: risco hidrológico e de movimento de massa;
- Alfredo Chaves: risco hidrológico e de movimento de massa;
- Apiacá: risco de movimento de massa;
- Vila Pavão: risco de movimento de massa.
Nos últimos dias, a chuva provocou transtornos em território capixaba. A chuva forte que atingiu Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na sexta-feira (4), deixou uma capela mortuária no bairro Coronel Borges totalmente alagada – o caixão com o corpo do homem que estava sendo velado ficou "ilhado.
Já em Colatina, a água alagou ruas e deixou 14 pessoas desalojadas na noite da última sexta-feira (4). Além disso, houve quedas de várias árvores e de barreiras no município.
Nas Regiões Sul e Noroeste, há risco moderado de ocorrência de movimentos de massa, devido aos acumulados observados nos últimos dias e à previsão meteorológica, que indica possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia que poderão ocasionar deslizamentos, sobretudo nas regiões de serra e/ou densamente urbanizadas.
Na segunda-feira (7), é esperado um aumento da instabilidade em trechos da divisa com Minas Gerais e também no centro-oeste das Regiões Sul e Serrana, que devem ter sol pela manhã e pancadas de chuva com algumas trovoadas, da tarde para a noite. Já nas demais regiões, a expectativa é de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva.
Ainda segundo o boletim da Defesa Civil, o Estado permanece com 37 pessoas desalojadas e fora de casa devido às chuvas.
RODOVIAS INTERDITADAS
Um movimento de massa interditou parcialmente o trecho da ES 220 que liga Vila Pavão ao distrito de Todos os Santos. Já o quilômetro 37 da ES 165 foi totalmente interditado devido ao rompimento de um bueiro.