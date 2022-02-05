Chuva forte alaga ruas em Colatina e deixa 14 pessoas desalojadas

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Colatina informou que houve pontos de alagamentos registrados no bairro Carlos Germano Naumann, Rodovia do Café Km 8, Av. Geter Lopes de Farias e Beco Antônio Jorge Guerra.

Além disso, houve quedas de várias árvores e de barreiras. Segundo a Defesa Civil, foram registrados deslizamentos de terra no acesso a São Pedro Frio, com interdição total da via, e na Rodovia do Café, próximo ao Bairro 15 de Outubro, que deixou o trânsito em meia pista.“Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural, SANEAR e SEMOB estão realizando as devidas manutenções nas localidades registradas nesta manhã de sábado (5)” diz o comunicado.