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Chuva forte alaga ruas em Colatina e deixa 14 pessoas desalojadas

A Defesa Civil registrou quedas de árvores, deslizamentos de terra, bem como alagamentos que interditaram algumas vias do município

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 15:12

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 fev 2022 às 15:12
A chuva forte que atingiu Colatina na noite da última sexta-feira (4) deixou 14 pessoas desalojadas. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura do município, o volume de chuva atingiu 55 mm em 24 horas. Espera-se que, após a realização de limpeza e demais reparos, as pessoas voltem para suas casa ainda neste sábado (5).
Chuva forte alaga ruas em Colatina e deixa 14 pessoas desalojadas
Ruas e avenidas ficaram totalmente alagadas devido à chuva que caiu em Colatina na noite de sexta-feira (4) Crédito: Redes Sociais
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Colatina informou que houve pontos de alagamentos registrados no bairro Carlos Germano Naumann, Rodovia do Café Km 8, Av. Geter Lopes de Farias e Beco Antônio Jorge Guerra.
Além disso, houve quedas de várias árvores e de barreiras. Segundo a Defesa Civil, foram registrados deslizamentos de terra no acesso a São Pedro Frio, com interdição total da via, e na Rodovia do Café, próximo ao Bairro 15 de Outubro, que deixou o trânsito em meia pista.“Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural, SANEAR e SEMOB estão realizando as devidas manutenções nas localidades registradas nesta manhã de sábado (5)” diz o comunicado.
Polícia Militar também esteve presente para auxiliar à população. Na noite de sexta (4), a equipe foi acionada para apoiar e orientar o trânsito próximo a ES-262 no trevo para o Bairro 15 de Outubro, alertando os motoristas dos eventos registrados e fazendo o isolamento preventivo e temporário da via.

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