Chuva forte alaga ruas em Colatina e deixa 14 pessoas desalojadas

A chuva forte que atingiu Colatina na noite da última sexta-feira (4) deixou 14 pessoas desalojadas. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura do município, o volume de chuva atingiu 55 mm em 24 horas. Espera-se que, após a realização de limpeza e demais reparos, as pessoas voltem para suas casa ainda neste sábado (5).
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Colatina informou que houve pontos de alagamentos registrados no bairro Carlos Germano Naumann, Rodovia do Café Km 8, Av. Geter Lopes de Farias e Beco Antônio Jorge Guerra.
Além disso, houve quedas de várias árvores e de barreiras. Segundo a Defesa Civil, foram registrados deslizamentos de terra no acesso a São Pedro Frio, com interdição total da via, e na Rodovia do Café, próximo ao Bairro 15 de Outubro, que deixou o trânsito em meia pista.“Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural, SANEAR e SEMOB estão realizando as devidas manutenções nas localidades registradas nesta manhã de sábado (5)” diz o comunicado.
A Polícia Militar também esteve presente para auxiliar à população. Na noite de sexta (4), a equipe foi acionada para apoiar e orientar o trânsito próximo a ES-262 no trevo para o Bairro 15 de Outubro, alertando os motoristas dos eventos registrados e fazendo o isolamento preventivo e temporário da via.