A previsão é de tempo fechado para os próximos dias no Espírito Santo. A Zona de Convergência do Atlântico Sul voltou a se organizar sobre o Brasil e uma frente fria está parada sobre o Estado. Esta combinação pode provocar chuva forte nas cidades capixabas. Segundo o Climatempo, a zona de convergência vai gerar muita nebulosidade e chuva frequente e volumosa, com forte risco de queda de raios.
Entre os alertas meteorológicos vigentes para esta quarta-feira (9), o Climatempo destaca o perigo de temporais e chuva volumosa, que podem causar transtornos no Sul do Estado. Existe ainda a possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, isoladas, com raios e rajadas de vento fortes no Norte capixaba e na Grande Vitória.
Como mostra a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há possibilidade chuva até sexta-feira (11) em algumas regiões do Estado.
Frente fria e zona de convergência fecham o tempo no ES
VITÓRIA ENTRE AS CAPITAIS MAIS QUENTES (DE NOVO)
Vitória figurou, novamente, entre as capitais mais quentes do Brasil, conforme informações do Climatempo. Nesta terça-feira (8), a cidade ficou empatada com Palmas (TO) e Teresina (PI), que registraram 34,2ºC, atrás de Boa Vista (RR), com 38,1ºC. No dia 1º de fevereiro, a capital capixaba registrou 37,1ºC e foi a mais quente do país.