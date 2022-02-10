Tempo continua instável e previsão é de temporais no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O tempo vai continuar instável no Espírito Santo nesta quinta-feira (10), por conta de áreas de instabilidade, associadas à formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul e à circulação de ventos. Segundo o Climatempo , a chuva persiste até o fim de semana e pode acumular grandes volumes, principalmente no Centro-Sul do Estado.

A quinta-feira (10) será marcada por muita nebulosidade. Existe o risco para temporais, chuva frequente e volumosa sobre o Centro-Sul capixaba, incluindo a Grande Vitória. Já no Norte do Estado, a previsão é de sol e pancadas de chuva pontualmente fortes, com raios e trovoadas, mas sem grandes volumes previstos.

Na sexta-feira (11), a chuva acontece intercalada, mas tem previsão para pancadas fortes, com raios e trovoadas em Vitória e na Região Sul. Nas áreas mais ao Norte, sol e chuva isolada.

O Climatempo ressalta que os acumulados de chuva podem chegar aos 100 mm até o fim de semana na Grande Vitória, região de São Mateus e áreas de serra.

No interior do Estado e no Extremo Norte, a chuva não vem com volumes tão expressivos e acontece de forma irregular e mal distribuída. Os acumulados podem chegar aos 50 mm até o fim de semana.