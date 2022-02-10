Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

Municípios do Sul do ES recebem alerta de chuva intensa

Como apontou o Climatempo, esta quinta (10) será marcada por muita nebulosidade e existe o risco de temporais, chuva frequente e volumosa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 11:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2022 às 11:41
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Vinte e cinco cidades do Sul do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale até as 11h desta sexta-feira (11). Como apontou o Climatempo, esta quinta-feira (10) será marcada por muita nebulosidade e existe o risco de temporais, chuva frequente e volumosa sobre o Centro-Sul.
Segundo o Inmet, a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Lista das cidades:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Presidente Kennedy
  23. Rio Novo do Sul
  24. São José do Calçado
  25. Vargem Alta
Municípios do Sul do ES recebem alerta de chuva intensa

Veja Também

Tempo continua instável e previsão é de temporais no ES

Alerta de perigo potencial para chuva intensa abrange todo o ES

Frente fria e zona de convergência fecham o tempo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Climatempo tempestade ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados