Vinte e cinco cidades do Sul do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso vale até as 11h desta sexta-feira (11). Como apontou o Climatempo, esta quinta-feira (10) será marcada por muita nebulosidade e existe o risco de temporais, chuva frequente e volumosa sobre o Centro-Sul.
Segundo o Inmet, a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é baixo para o corte de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Lista das cidades:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Municípios do Sul do ES recebem alerta de chuva intensa