Chuva causa alagamentos em Aracruz; veja vídeos e fotos

Uma das áreas de alagamento em Aracruz. Pontos críticos foram registrados nos bairros Segatto, Fátima, Clemente e Portelinha e na região da Rodoviária e Mercado Municipal

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A prefeitura infomou que o temporal durou até as 14 horas. No momento, a chuva estabilizou e em muitos pontos a água acumulada já escoou. Mas, segundo a Defesa Civil, a previsão é que o acumulado de chuva ainda possa chegar a 60 milímetros. Ventos intensos também são esperados até sexta-feira (18), comunicam os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).