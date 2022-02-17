Chuva causa alagamentos em Aracruz; veja vídeos e fotos

O município de Aracruz, no Norte do Estado, foi atingido por uma forte chuva por volta das 12 horas desta quinta-feira (17). De acordo com a prefeitura, há pontos de alagamento nos bairros Segatto, Fátima, Clemente e Portelinha e na região da rodoviária e Mercado Municipal. Ainda não há informações de pessoas desabrigadas ou desalojadas.
A prefeitura infomou que o temporal durou até as 14 horas. No momento, a chuva estabilizou e em muitos pontos a água acumulada já escoou. Mas, segundo a Defesa Civil, a previsão é que o acumulado de chuva ainda possa chegar a 60 milímetros. Ventos intensos também são esperados até sexta-feira (18), comunicam os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão reforça as orientações à população para que se mantenha atenta, principalmente nas áreas propícias a alagamentos. Equipes já estão em alerta para atender a possíveis ocorrências. Para acionar a Defesa Civil, a população deve ligar para o telefone 27 99963 0321 e, em caso de emergência, para o 199.