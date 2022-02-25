Bombeiros do ES voltam de Petrópolis após resgatarem 13 corpos

Seis dias após chegar a Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro , com a missão de auxiliar nas buscas por vítimas do temporal que atingiu a cidade, a equipe do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo retornou ao Estado capixaba na noite desta quinta-feira (24). Nove homens, dois cães e três viaturas foram enviados ao estado vizinho.

Ao longo do período em que estiveram em Petrópolis, os militares conseguiram localizar corpos de 13 vítimas da tragédia, que deixou mais de 200 mortos e 48 pessoas desaparecidas.

Bombeiros do ES ajudaram nas buscas por vítimas em Petrópolis. Crédito: Reprodução/Sesp

"O Corpo de Bombeiros do ES foi uma das primeiras corporações a se apresentar em apoio ao Corpo de Bombeiros do RJ. Ao chegarmos, o cenário era complexo, caótico e crítico, com recursos limitados e muitas incertezas. Não tem como não se sensibilizar com aquele cenário caótico e, ao presenciar a agonia dos familiares e entes queridos, de querer que retiremos o familiar nessa situação crítica. A equipe começava o trabalho por volta de 5h30 da manhã e finalizava por volta de 20h e 21h" declarou o capitão Marinho, um dos oficiais que participaram da operação.

TRAGÉDIA

Segundo a Polícia Civil, entre os mortos confirmados, vítimas da chuva catastrófica que atingiu Petrópolis na última semana, estão 124 mulheres e 86 homens. Do total, 40 vítimas são menores de idade.

Bombeiros do ES atuaram nos trabalhos de resgate em Petrópolis Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do ES

Até a tarde desta quinta, 203 corpos já haviam sido identificados. Destes, 194 já foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) e entregues à funerária.

Essa já é considerada a maior tragédia da história de Petrópolis. A cidade já tinha sido atingida por temporais semelhantes nos anos de 1988 e 2011.

Tragédia em Petrópolis Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do ES

Com informações de Maíra Mendonça e João Brito, G1 ES