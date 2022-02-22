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Alagamento

Bombeiros interrompem buscas após novo temporal atingir Petrópolis

Uma semana após o temporal que deixou ao menos 183 mortos e 83 desaparecidos, bombeiros tiveram que interromper as buscas em áreas em que ainda há muitas pessoas soterradas

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 17:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2022 às 17:14
 Uma forte chuva voltou a atingir a cidade de Petrópolis na tarde desta terça-feira (22) e causou inundação, segundo a Defesa Civil.
Nove homens e dois cães farejadores
Previsão indica que o tempo continuará chuvoso até a noite desta terça-feira (22), o que dificulta o trabalho dos bombeiros na região Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo
Uma semana após o temporal que deixou ao menos 183 mortos e 83 desaparecidos, bombeiros tiveram que interromper as buscas em áreas em que ainda há muitas pessoas soterradas, como a Vila Felipe.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, as sirenes de alerta instaladas em todos os distritos de Petrópolis foram acionadas para marcar a ocorrência de chuva moderada na última hora.
O bairro mais atingido no momento é Bingen, próximo ao Centro. Segundo o Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), choveu 7,8 mm na região em 1 hora.
A rua Bingen foi inundada pela chuva e militares atuam para auxiliar a população no local. Em frente ao hospital de campanha montado pela Marinha, parte da margem do rio cedeu e bloqueou uma faixa de trânsito.
Previsão indica que o tempo continuará chuvoso até a noite desta terça.
Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia emitido no fim da manhã desta terça-feira um alerta de chuva forte para Petrópolis. De acordo com o órgão, existe expectativa de chuva variando entre 30mm e 60mm em apenas uma hora na cidade, além de uma média diária de 50 mm a 100 mm entre terça e quarta (23). Também são previstos ventos intensos, que podem chegar a 100 Km/h. O Inmet cita riscos de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O alerta meteorológico vale para todo o estado do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e a Zona da Mata mineira regiões que fazem divisa com municípios fluminenses.

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