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Tragédia no RJ

Moradores de Petrópolis relatam furtos em meio a buscas por soterrados

Grupos têm aproveitado o foco nos trabalhos de resgate para furtar televisores e eletrodomésticos, entre outros equipamentos, segundo afirmam moradores do morro, onde o deslizamento de parte da encosta destruiu casas e soterrou pessoas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:13
Em meio às buscas por famílias soterradas na Vila Felipe, uma das áreas atingidas pelo temporal da última terça-feira (15) em Petrópolis (RJ), moradores relatam furtos de objetos de valor de suas casas.
Nove homens e dois cães farejadores
Bombeiros do Espírito Santo foram enviados a Petrópolis para auxiliar nas buscas por vítimas da tragédia Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Grupos têm aproveitado o foco nos trabalhos de resgate para furtar televisores e eletrodomésticos, entre outros equipamentos, segundo afirmam moradores do morro, onde o deslizamento de parte da encosta destruiu casas e soterrou pessoas. Moradores adotaram uma vigília durante o dia e a noite para evitar que suas casas tenham eletrodomésticos subtraídos.
"Eu não durmo desde a semana passada porque, quando consigo deitar, tenho que vigiar a minha casa e a dos vizinhos, para não levarem nada", diz um morador, que preferiu não se identificar.
O homem, que transformou a própria casa em ponto de apoio a bombeiros e voluntários, monitora residências de vizinhos que saíram da região com medo de novos deslizamentos. A casa dele fica no pé do morro, a poucos metros de onde parou a enxurrada de lama.
"É uma falta de humanidade alguém fazer isso (furtos) em um momento como este", diz.

VIGILÂNCIA REVEZADA

No alto do morro, após sobreviver à enxurrada, uma família se abrigou na casa de parentes.
Eles levaram televisões e objetos mais caros e de uso pessoal, mas toda a mobília continua na casa. Por isso, criaram um revezamento na vigilância: durante o dia, parte da família fica na casa, e a outra fica durante a noite. Ninguém dorme: o objetivo é evitar furtos.
Eles relatam que já houve furtos de televisões em casas onde houve mortes e também nas residências com sobreviventes.
De acordo com moradores, os criminosos chegam à região por meio de trilhas que ficam no alto do morro algumas abertas com a força das águas.
No final da tarde desta segunda (21), a reportagem testemunhou uma viatura da Polícia Militar fazendo ronda no local.

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