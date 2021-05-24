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Leonel Ximenes

Poluição impede banho em praias de bairros populares de Vitória

Contaminação de esgoto não permite que população mais carente tenha acesso a um lazer saudável e barato

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

24 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Baía de Vitória na altura de Santo Antônio: trecho interditado para banho
Baía de Vitória na altura de Santo Antônio: trecho interditado para banho Crédito: Ronaldo Rodrigues
A falta de saneamento básico prejudica toda a sociedade, mas afeta ainda mais a população carente. Em Vitória, por exemplo, as duas únicas praias localizadas em bairros populares - Santo Antônio e Jesus de Nazareth - estão interditadas para banho, o que impede as pessoas de usufruir uma forma de lazer barata, saudável e acessível.
Dos 24 pontos e subpontos monitorados pela Prefeitura da Capital, outros dois, localizados em bairros de classe média, estão interditados para banho por causa da péssima qualidade da água: a Praia do Canal de Camburi, próximo à Ponte da Passagem, e o Canal de Camburi, a 50 metros após o 1° píer.
O atual relatório de balneabilidade, que está disponível para consulta na internet, é válido até o dia 27 de maio e classifica três pontos como impróprios: Praia do Suá (ao lado da Capitania dos Portos), Enseada do Suá (Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte) e Mata da Praia (Av. Dante Michelini - Esquina com Av. Nicolau Von Schilgen).
Os demais pontos analisados estão liberados para banho, incluindo as praias da Ilha do Frade, da Ilha do Boi e a maior parte de Camburi.

O ALERTA DA CIÊNCIA

“Estamos falando da falta de saneamento básico”, resume a epidemiologista Ethel Maciel, que aponta a necessidade de tratamento de esgoto jogado nessas praias para que elas possam ser utilizadas de forma adequada pela população. “Esses chamados coliformes fecais presentes nessas águas são indicadores de que pode haver outras bactérias e vírus que estão sendo despejados aí”, alerta.

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Esses agentes patológicos, explica a cientista, podem causar micoses, doenças gastrointestinais e outras causadas por bactérias: “São doenças que são veiculadas pela água e que causam uma série de problemas como perda de criança em dia escolar e atraso escolar”, lamenta. E qual o caminho para superar esse problema? “Em vez de interditar, tinha que resolver o problema”, sugere a epidemiologista.
Segundo a Cesan, na lista dos endereços dos imóveis com rede de coleta e tratamento de esgoto disponível e não ligados à rede, há nove em Jesus de Nazareth e outros 282 em Santo Antônio. Sem contar os dos demais bairros que compõem a região próxima às praias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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