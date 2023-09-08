Procon do ES faz mutirão para renegociar dívidas a partir de segunda (11)

Consumidores com dívidas em atraso com bancos, financeiras, empresas de telecomunicação, água e energia elétrica, poderão negociar o pagamento a partir de segunda-feira (11). Para comemorar o Dia Estadual do Consumidor e o 33º aniversário do Código de Defesa do Consumidor, o Procon-ES realizará um mutirão de negociação de dívidas para que as pessoas possam regularizar sua situação financeira com as empresas participantes. A ação, será realizada até 15 de setembro, das 9h às 17hs, na sede do órgão, no Centro de Vitória, e no Faça Fácil Cariacica.
Os atendimentos presenciais na sede devem ser agendados por meio do site agenda.es.gov.br. Há uma identificação específica para os atendimentos do mutirão. Caso o consumidor queira ser atendido no Faça Fácil Cariacica, deverá agendar o seu atendimento no site facafacil.es.gov.br.
Participarão da ação a EDP, Cesan, Vivo, Claro, Oi, Pic Pay, Banco Original, Banestes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco de Brasília, Banco Santander, Ponto Frio, Casas Bahia, Banco Cetelem e Sicoob.
O Procon-ES fica na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória. Já o Faça Fácil Cariacica está localizado na Avenida Aloizio Santos, nº 500, Santo André, Cariacica.