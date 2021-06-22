Economia circular é o caminho para um mundo saudável e sustentável

Para economia circular se desenvolver, é necessário um trabalho acentuado na educação da população Crédito: Freepik

Jamais um mês de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi tão importante para a história da humanidade. Estamos diante de enormes desafios a enfrentar como enchentes, queimadas, aumento de temperatura, nuvem de gafanhoto e a maior pandemia da história que se tem notícia, a da Covid-19

Mas tenhamos fé por dias melhores! A sociedade avança para novos padrões de consumo, conscientes da necessidade primordial de cuidarmos do ambiente em que vivemos. E há iniciativas neste sentido como o início da década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (para revertermos o ciclo de declínio na saúde dos oceanos), cases de cidades adaptadas às mudanças climáticas e o planeta segue manifestando o desejo de proteger a nossa Amazônia.

Neste cenário que esperamos promissor, a chamada Economia Circular (movimento que felizmente tem aumentado a adesão pelas empresas) surge como alternativa para que tenhamos um mundo saudável e sustentável. Como parte deste novo modelo econômico, está inserida a reciclagem, com o descarte correto do lixo. A reciclagem então aproveita a matéria-prima já utilizada em outros produtos para fazer retornar ao mercado um novo produto para ser consumido.

Para o desenvolvimento de uma economia circular mais efetiva é necessário um trabalho acentuado na educação da população, para se reduzir, reutilizar e redirecionar os produtos plásticos para o reprocessamento.

No que depender dos empresários capixabas do setor de plásticos, a economia circular é o caminho para uma mudança de paradigma na maneira de se produzir e consumir o produto. No Espírito Santo , já temos indústrias de Transformados Plásticos que, ao praticar a economia circular, são capazes de retirar toneladas de resíduos plásticos do meio ambiente, inserindo o material novamente na cadeia produtiva em forma de novos produtos.

Mas para acelerar este processo e para que todos possam aderir, é preciso incentivo para a indústria de reciclagem. Com a matéria-prima reciclada, que já foi alvo de tributação em operações anteriores, é injustificável que seja taxada novamente.