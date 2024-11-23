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Promoção

Skincare: 8 sabonetes faciais para comprar na Black Friday 2024

Os produtos  atuam na limpeza das impurezas do dia a dia, no controle da oleosidade e na redução de poros

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 11:50

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 nov 2024 às 11:50
Sabonetes faciais na Black friday
Uma seleção de sabonetes faciais para comprar com desconto Crédito: Arte A Gazeta
Escolher o sabonete facial para a sua pele é fundamental. O produto ajuda na limpeza e controla a oleosidade, além de ajudar a reduzir os poros e marcas de expressão. A dica é identificar o seu tipo de pele e escolher o veículo que acha mais confortável. Para peles oleosas, o sabonete é deve promover uma limpeza profunda dos poros, assim como controlar a oleosidade de forma equilibrada. 
Selecionamos oito produtos em gel ou espuma que atuam na limpeza das impurezas do dia a dia, no controle da oleosidade e na redução de poros. Confira. 
Produtos
Effaclar Concentrado, da La Roche-Posay

Effaclar Concentrado, da La Roche-Posay

Gel de limpeza para peles mistas e oleosas. Ele desobstrui os poros profundamente e ajuda na redução da acne. Também remove as impurezas mais profundas sem ressecar o rosto, garantindo uma pele bem limpa e purificada. Com fórmula especialmente desenvolvida para suprir as necessidades da pele dos brasileiros, traz uma combinação de Ácido Salicílico, Zinco e LHA, ingredientes poderosos que proporcionam eficácia antiacne comprovada.

Normaderm, da Vichy

Normaderm, da Vichy

Gel de limpeza profunda para peles mistas, oleosas ou acneicas. Ele controla a oleosidade sem ressecar, além de conseguir remover até mesmo impurezas acumuladas no interior dos poros. Oferece importante ação calmante e anti-inflamatória, capaz de aliviar os sintomas de quem sofre com a acne. Ao limpar de maneira suave e eficaz ao mesmo tempo, o gel de limpeza também reduz o brilho da face e promove sensação imediata de frescor e bem-estar.

Cleanance, da Avène

Cleanance, da Avène

Indicado pele oleosa e com acne. Ele ajuda a secar as espinhas, enquanto controla a oleosidade com efeito matte. O gel de limpeza elimina a oleosidade, regula a produção do sebo e reduz as bactérias causadoras da acne, garante redução de 90% da oleosidade, 85% dos poros dilatados e 82% dos cravos em 15 dias.

Actine Gel de Limpeza, da Darrow

Actine Gel de Limpeza, da Darrow

Indicado para pele oleosa e acneica. Ele elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto. O produto traz fórmula com a Vitamina C combinada com ativos dermatológicos antioleosidade e antiacne. A combinação reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados, além de reduzir visivelmente as marcas de acne. A nova fórmula tem ainda efeito antioxidante e uniformizante, deixando a pele radiante e com viço.

Purified Skin, da Neutrogena

Purified Skin, da Neutrogena

Gel de limpeza facial que renova as células, elimina impurezas e desobstrui poros. Enriquecido com Ácido Glicólico, o gel promove a renovação celular desde a primeira aplicação, deixando a cútis renovada e revigorada. Com uma textura cremosa e refrescante, ele elimina excesso de oleosidade, desobstruindo os poros em profundidade. Sua fórmula suave ainda respeita o pH da pele, evitando a sensação de ressecamento.

Pro AR Calm Control, da Cetaphil

Pro AR Calm Control, da Cetaphil

Espuma de limpeza hidratante. Ela limpa suavemente, removendo as impurezas e sem ressecar a pele. É extra suave, removendo as impurezas e maquiagens que podem obstruir os poros e causar irritação a pele sensível, age sem ressecar o rosto. Um item importante no cuidado de peles com tendência à rosácea.

Glycare Control, da Mantecorp Skincare

Glycare Control, da Mantecorp Skincare

Gel de limpeza para peles oleosas, acneicas e sensíveis. Ele remove os resíduos da pele, controla a oleosidade e o brilho. Possui propriedades que estimulam a renovação celular, equilibram o microbioma e reduzem acne e cravos. Além disso, mantém o pH fisiológico e hidratação natural da cútis, deixando-a saudável, macia e equilibrada.

Retinol, da Payot

Retinol, da Payot

Sabonete facial líquido. Ele limpa profundamente sem ressecar a pele e equilibra a oleosidade do rosto. Possui uma textura leve e refrescante, que ajuda a deixar a face iluminada e macia. Além disso, a fórmula traz Retinol Vegetal, Niacinamida e Vitamina E que ajudam a hidratar, proteger e promover a aparência renovada para a cútis.

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