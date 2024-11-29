Como evitar micose de unha? Dermatologistas explicam o tratamento

A micose de unha, também chamada de onicomicose, é uma infecção causada por fungos que pode provocar mudanças de cor, formato e textura da unha. A dermatologista Priscila Passamani explica que a onicomicose é uma infecção causada por fungos que afetam as unhas, tanto das mãos quanto dos pés.
"Esses fungos gostam de ambientes úmidos, escuros e quentinhos. Então, principalmente, as unhas do pé são o foco deles. Eles se proliferam em pés que ficam muito tempo com sapato fechado, como, por exemplo, os tênis de academia. Hoje em dia, com advento das unhas de gel, embaixo dela também fica abafado e úmido, o que pode causar a infecção por fungo nas unhas das mãos", explica a médica.
O primeiro sinal é o descolamento da unha, ela fica solta e oca. E, às vezes, forma uma massinha embaixo da unha. Os sintomas do problema incluem alterações na aparência das unhas, como espessamento, coloração alterada (amarelada, esbranquiçada ou marrom), deformidade, descolamento da unha e fragilidade. "Em alguns casos, pode ocorrer sensibilidade ou dor ao toque", conta Priscila Passamani. É o dermatologista que indica o tratamento mais eficaz.
A dermatologista Renata Bortolini conta que a infecção por fungo descola a unha e muda a cor para amarelada, e em casos mais avançados podem mudar o formato de toda a unha. "A onicomicose pode ser contraída pelo uso de utensílios e calçados contaminados, e o hábito de contato constante com água e sapatos fechados tendem a propiciar a infecção".
A médica também diz que o tratamento para os fungos nas unhas varia entre bases medicadas, comprimidos e lasers específicos. "Para evitar infecção por fungos nas unhas é importante não compartilhar meias, calçados e utensílios como espátulas, lixas e alicates e para as atividades domésticas use luvas de borracha", recomenda.