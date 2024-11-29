Como evitar micose de unha? Dermatologistas explicam o tratamento

- Em casa, o uso alternado dos calçados é fundamental, além de deixar o sapato em lugar arejado sempre.

- Ir em manicure que esterilize os materiais.

- Quem tem unha de gel, deve fazer a manutenção regular e deixar a unha respirar.

- Quem pratica o Beach Tennis, a orientação é usar esmaltes antifúngicos e limpar bem os pés.

- É importante manter as unhas curtas e limpas, secar bem os pés, evitar andar descalço em locais públicos e úmidos, usar meias que absorvem a umidade e trocar sapatos regularmente.

- É bom evitar o uso compartilhado de utensílios para unhas e higienizá-los bem antes do uso.

