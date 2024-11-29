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Cuidados

Como evitar micose de unha? Dermatologistas explicam o tratamento

Os sintomas da micose incluem alterações na aparência das unhas, como espessamento, coloração alterada, deformidade, descolamento e fragilidade

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 14:49

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

29 nov 2024 às 14:49
micose de unha
A onicomicose é uma infecção causada por fungos que afetam as unhas Crédito: Shutterstock
A micose de unha, também chamada de onicomicose, é uma infecção causada por fungos que pode provocar mudanças de cor, formato e textura da unha. A dermatologista Priscila Passamani explica que a onicomicose é uma infecção causada por fungos que afetam as unhas, tanto das mãos quanto dos pés.
"Esses fungos gostam de ambientes úmidos, escuros e quentinhos. Então, principalmente, as unhas do pé são o foco deles. Eles se proliferam em pés que ficam muito tempo com sapato fechado, como, por exemplo, os tênis de academia. Hoje em dia, com advento das unhas de gel, embaixo dela também fica abafado e úmido, o que pode causar a infecção por fungo nas unhas das mãos", explica a médica.
O primeiro sinal é o descolamento da unha, ela fica solta e oca. E, às vezes, forma uma massinha embaixo da unha. Os sintomas do problema incluem alterações na aparência das unhas, como espessamento, coloração alterada (amarelada, esbranquiçada ou marrom), deformidade, descolamento da unha e fragilidade. "Em alguns casos, pode ocorrer sensibilidade ou dor ao toque", conta Priscila Passamani. É o dermatologista que indica o tratamento mais eficaz.
Priscila Passamani, dermatologista
A dermatologista Priscila Passamani orienta sobre o tratamento da condição Crédito: Divulgação
"Os tratamentos podem ser tópicos, oral e até laser. Também existem exames laboratoriais para determinar qual fungo está ativo. Normalmente, as unhas de mão demandam seis meses de tratamento e as dos pés nove meses"
Priscila Passamani - Dermatologista

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Orientações

A dermatologista Renata Bortolini conta que a infecção por fungo descola a unha e muda a cor para amarelada, e em casos mais avançados podem mudar o formato de toda a unha. "A onicomicose pode ser contraída pelo uso de utensílios e calçados contaminados, e o hábito de contato constante com água e sapatos fechados tendem a propiciar a infecção".
A médica também diz que o tratamento para os fungos nas unhas varia entre bases medicadas, comprimidos e lasers específicos. "Para evitar infecção por fungos nas unhas é importante não compartilhar meias, calçados e utensílios como espátulas, lixas e alicates e para as atividades domésticas use luvas de borracha", recomenda.
Renata Bortolini
A dermatologista Renata Bortolini orienta sobre o tratamento da condição Crédito: Divulgação
"A infecção pode passar de uma unha para a outra. A orientação é tratar o problema logo que perceber"
Renata Bortolini - Dermatologista

Cuidados

- Em casa, o uso alternado dos calçados é fundamental, além de deixar o sapato em lugar arejado sempre. 

- Ir em manicure que esterilize os materiais. 

- Quem tem unha de gel, deve fazer a manutenção regular e deixar a unha respirar. 

- Quem pratica  o Beach Tennis, a orientação é usar esmaltes antifúngicos e limpar bem os pés.

- É importante manter as unhas curtas e limpas, secar bem os pés, evitar andar descalço em locais públicos e úmidos, usar meias que absorvem a umidade e trocar sapatos regularmente. 

- É bom evitar o uso compartilhado de utensílios para unhas e higienizá-los bem antes do uso.

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