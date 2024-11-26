Síndrome de Eagle: entenda a condição diagnosticada em Maria Casadevall

Maria Casadevall revelou que passou por uma cirurgia Crédito: Reprodução @Mariacasadevall

A atriz Maria Casadevall revelou que passou por uma cirurgia após descobrir que tem uma síndrome rara chamada Eagle. “Passei por uma cirurgia, nada grave, mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse diagnóstico que é raro, difícil, mas ele é causador de muitos desconfortos”.

“Eu percebi que vinha naturalizando muitos desconfortos, então quero contar com mais detalhes para vocês”, concluiu a atriz, sem contar mais informações do ocorrido.

A Síndrome de Eagle é uma condição rara que pode apresentar diferentes manifestações clínicas. Ela é caracterizada pelo alongamento ou calcificação/ossificação do processo estiloide (projeção óssea pontiaguda que se origina na parte inferior do osso temporal).

"O processo estiloide é uma pequena projeção óssea localizado na região logo abaixo da orelha bilateralmente que está conectado ao osso hioide pelo ligamento estiloide. Essa área é circundada por vasos e nervos importantes. A calcificação geralmente é bilateral, porém, pode afetar apenas um lado. A síndrome afeta adultos com mais frequência, sendo mais comum em mulheres", conta Lucas de Paula Lopes Rosado, doutor em Radiologia Odontológica e professor do Unesc.

Ele conta que os sintomas são causados por compressão dos vasos sanguíneos ou nervos adjacentes, podendo causar muita dor e resultando em inflamação em alguns casos. "Podem incluir diferentes apresentações, como dor de ouvido e garganta, enxaqueca, dificuldade para engolir ou mastigar, dor na face e na região do pescoço, dor ao bocejar ou ao movimentar o pescoço, zumbido e diminuição da audição".

O médico Marco Homero de Sá, cirurgião de cabeça e pescoço, diz que os principais sintomas incluem dor ao engolir, dor na garganta, dificuldades ao mastigar, dores na mandíbula, e até zumbido no ouvido. "Em alguns casos, o paciente pode sentir dor ao mover a cabeça ou a mandíbula".

Inicialmente, os sintomas podem parecer vagos e serem confundidos com outras condições, como problemas dentários ou otorrinolaringológicos. "O diagnóstico é confirmado com exames de imagem, como raio-x ou tomografia, que mostram o alongamento do processo estilóide", diz Marco Homero de Sá.

Tratamento

A odontóloga Helenita Almeida Mameri, do Hospital Santa Rita, conta a doença pode ser confundida com a disfunção da Articulação Temporomandibular (ATM) ou até mesmo com uma infecção de ouvido, já que, normalmente, esse incômodo se irradia para outras estruturas da face.

O diagnóstico é feito com base numa boa história clínica do paciente, por meio de exames clínicos e de imagens. Normalmente, o diagnóstico é feito pelo cirurgião dentista. "O tratamento para a Síndrome é cirúrgico. As técnicas evoluíram muito e dependem da escolha de cada profissional. A abordagem externa na região cervical oferece mais segurança, devido à melhor visualização das estruturas anatômicas do paciente. Geralmente, a recuperação é tranquila", diz Helenita Almeida Mameri.