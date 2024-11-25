Cateterismo: entenda o que é o exame feito pelo ex-BBB Eliezer

Eliezer passou por um cateterismo de emergência Crédito: Reprodução @Eliezer

O ex-BBB Eliezer, de 34 anos, revelou ter passado por um cateterismo de emergência dias antes do nascimento do filho caçula Ravi, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Ele também contou que precisou permanecer na UTI por um dia.

"Três dias antes de a Viih ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Basicamente só a Viih e as pessoas que trabalham com a gente ficaram sabendo, porque eu preferi não contar para não preocupar a minha família que mora no Rio, pois o Ravi estava para chegar a qualquer momento. Foi um susto, mas está tudo bem agora", contou.



Em um vídeo publicado no Instagram, Eliezer deu mais alguns detalhes: "Eu não sabia que isso tinha chegado na internet. Aconteceu, eu passei por um cateterismo de emergência três dias antes de a Viih entrar em trabalho de parto. Eu fui internado na UTI, mas agora está tudo bem".



Entenda o que é

O cateterismo é um exame amplamente utilizado para diagnosticar diversas doenças cardiovasculares. "Realizado em laboratórios de hemodinâmica dentro de hospitais, ele permite avaliar detalhadamente o funcionamento do coração e do sistema de artérias que irrigam o órgão, identificando problemas como obstruções nas coronárias, infarto do miocárdio, doenças nas válvulas cardíacas, condições congênitas e até detectar a necessidade de transplantes cardíacos", explica o cardiologista Renato Serpa, do Instituto do Coração, no Hospital Santa Rita.

O exame é feito sob anestesia local e sedação leve, o que garante conforto ao paciente, que permanece acordado, mas relaxado. Serpa explica que a abordagem envolve a introdução de um cateter - uma espécie de sonda - por uma pequena incisão no punho ou na virilha. “Esse cateter percorre os vasos até alcançar as coronárias ou as cavidades do coração, permitindo medir pressões, identificar obstruções e avaliar o funcionamento das válvulas cardíacas adequadamente e com precisão”, pontuou.

O cateterismo é indicado para confirmar suspeitas clínicas levantadas em consultas médicas ou em exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico.

Renato Serpa explica o que é o cateterismo Crédito: Divulgação/ Renato Serpa

"O cateterismo é crucial para determinar a severidade e a extensão das doenças cardiovasculares, além de subsidiar decisões sobre o tratamento" Renato Serpa - Cardiologista

Embora frequentemente mencionados juntos, cateterismo e angioplastia têm finalidades diferentes. “O primeiro é um exame diagnóstico que avalia o grau de comprometimento cardíaco, enquanto a angioplastia é um procedimento terapêutico”, esclarece o médico. “Na angioplastia, utilizamos stents - pequenas molas metálicas implantadas nas coronárias - para desobstruir as artérias que estão bloqueadas ou estreitas”, detalhou.

Após ficar algumas horas em observação, já é possível o paciente retornar para casa, sem grandes restrições. Já nos casos de intervenções, como a angioplastia, por exemplo, o tempo de internação pode chegar a dois dias, com retorno às atividades após uma semana.