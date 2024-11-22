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Entenda

É saudável comer 20 ovos por dia, como está fazendo Virgínia Fonseca?

Restringir a alimentação e exagerar no consumo de um único alimento, como o ovo, pode trazer riscos à saúde

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 13:51

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 nov 2024 às 13:51
Virginia Fonseca acerta estreia na TV e terá programa no SBT
Virginia Fonseca  revelou que come cerca de 20 ovos por dia. Crédito: Reprodução/Instagram @virginia
Após a gestação do seu terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora Virginia Fonseca tem compartilhado sua rotina na busca da perda de medidas. Ela revelou que come cerca de 20 ovos por dia. Somente no café da manhã, a influenciadora já mostrou que está consumindo 10 claras e um ovo inteiro de uma só vez.
"Descasquei todos os ovos, o que eu faço? Abro, tiro a gema e deixo a clara. Eu como só um ovo com gema, o resto eu tiro. A Vi, por que? Também não sei te dizer", contou. 
A também influenciadora Gracyanne Barbosa, por exemplo, já afirmou comer cerca de 70 ovos por dia para manter o corpo.
Mas será que é saudável comer tantos ovos? É necessário um alerta sobre a eficácia de dietas restritivas que podem causar perda de massa muscular, redução da taxa do metabolismo e deficiências de vitaminas e minerais. Além disso, restrições drásticas na alimentação podem até resultar na perda de peso a curto prazo, mas não são sustentáveis e podem trazer inúmeros prejuízos à saúde.
O médico do esporte e nutrólogo, Thiago Viana, explica que o corpo humano precisa de uma grande variedade de nutrientes para funcionar adequadamente e uma dieta extremamente restritiva compromete esse equilíbrio. “A longo prazo, esse tipo de alimentação pode levar a problemas como fadiga, baixa imunidade e dificuldades para manter o emagrecimento. Mesmo que o alimento escolhido seja saudável, o consumo exagerado pode trazer desequilíbrios nutricionais".
Um dos exemplos é o ovo, rico em proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais, mas que não contém todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar corretamente. Consumir apenas ovos em grande quantidade pode até elevar o colesterol, principalmente se houver predisposição a problemas cardíacos.
“Além disso, a falta de carboidratos, fibras e outros nutrientes essenciais pode causar prisão de ventre, falta de energia e até problemas mais sérios de saúde, como deficiências vitamínicas”, destaca o médico.
Copiar dietas sem entender se elas são adequadas ao perfil de cada indivíduo também não é indicado. Uma alimentação que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz ou até prejudicial para outra. É sempre importante consultar um profissional especializado para avaliar o perfil antes de adotar qualquer tipo de dieta ou restrição alimentar, necessidades específicas e estratégias de acordo com o objetivo do paciente.
“Cada pessoa possui necessidades nutricionais individuais, baseadas em fatores como idade, sexo, nível de atividade física, condições de saúde e até fatores genéticos. Além disso, seguir uma dieta sem orientação profissional pode resultar em deficiências nutricionais e até mesmo complicações mais graves, como desidratação ou distúrbios alimentares. O melhor caminho para uma alimentação saudável é a variedade e o equilíbrio, respeitando as necessidades do corpo”, conclui o médico.

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