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8 motivos para inserir brócolis na alimentação

Este vegetal é reconhecido por sua alta densidade de nutrientes que beneficiam o organismo

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 nov 2024 às 18:44
Incorporar o brócolis à dieta diária é um investimento na sua saúde (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock)
Incorporar o brócolis à dieta diária é um investimento na sua saúde Crédito: Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
O brócolis é um alimento que merece um espaço cativo na alimentação para promover uma vida longa e saudável. Reconhecido como um dos vegetais mais ricos, ele é fonte de nutrientes essenciais e compostos bioativos com inúmeros benefícios à saúde, que vão desde a prevenção de doenças crônicas até o fortalecimento do sistema imunológico.
“Incorporar o vegetal na rotina alimentar é um investimento valioso para nossa saúde. Seja no almoço, jantar ou mesmo em um lanche, o brócolis é um verdadeiro aliado da longevidade”, destaca o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho lista alguns bons motivos para inserir o brócolis na alimentação!

1. Tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

Presente em grande quantidade no brócolis, o sulforafano é conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a reduzir o risco de vários tipos de câncer, incluindo o de mama , próstata e cólon.

2. Colabora para o fortalecimento do sistema imunológico

Com uma alta concentração de vitamina C, o vegetal ajuda a manter o sistema imunológico forte, protegendo contra infecções e resfriados.

3. Amigo do coração

O brócolis é rico em potássio e fibras que ajudam a regular a pressão arterial, controlar o colesterol ruim (LDL) e melhorar a circulação sanguínea, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.

4. Aliado da balança

Baixo em calorias e rico em fibras, o vegetal promove saciedade, colaborando para o controle do peso e para a prevenção da obesidade.
Rico em fibras, o brócolis contribui para uma digestão saudável e previne a constipação (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Rico em fibras, o brócolis contribui para uma digestão saudável e previne a constipação Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

5. Ajuda a digestão

A presença de fibras no brócolis contribui para o bom funcionamento do intestino, prevenindo constipação e fortalecendo a saúde do microbioma intestinal.

6. Promove a saúde óssea

O cálcio, a vitamina K e outros minerais presentes nos brócolis desempenham um papel essencial na manutenção da densidade óssea e na prevenção de doenças como a osteoporose.

7. Protege a saúde mental

Estudos sugerem que os compostos antioxidantes dos brócolis podem ajudar a combater o declínio cognitivo, reduzindo o risco de doenças como Alzheimer.

8. Amigo dos olhos

O brócolis é rico em antioxidantes, a exemplo da luteína e da zeaxantina, que preservam os olhos contra doenças relacionadas à idade, como catarata .
Se você não é grande fã do vegetal, vale começar com pequenas porções e aumentar gradualmente o consumo, para apurar seu paladar. Ele pode ser consumido de várias formas, como cozido no vapor, grelhado, cru em saladas ou em sopas. Prefira os frescos, de coloração verde viva, sem manchas, pois o sabor tende a ser mais suave. Para preservar ao máximo os nutrientes do brócolis, o ideal é evitar cozinhá-lo em excesso.
Por Andréa Simões

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