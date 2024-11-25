Vitória Strada revelou que está com a tireoide desregulada; entenda o problema

A atriz Vitória Strada revelou que estava com tireoide 'completamente desregulada' Crédito: Reprodução @vitoriastrada

A atriz Vitória Strada publicou um relato sobre alguns sintomas que tem sentido nos últimos dias, como tristeza, cansaço e fraqueza, que inicialmente foram associados a apenas uma "indisposição". Porém, após uma consulta médica, foi detectado que ela estava com a tireoide 'completamente desregulada'.

"Estava me sentindo há muito tempo sem energia e foi piorando. Não era uma coisa normal, de se sentir indisposta. Podia dormir muito que não recuperava. Depois de muito tempo, fui ao endócrino e vimos que minha tireoide estava completamente desregulada. Eu meio que já sabia que eu tinha uma questão com a tireoide, mas eu estava deixando para lá, eu estava me enganando", disse.

Ela deu mais detalhes sobre a situação. "Vários sintomas que eu estava tendo, principalmente esse cansaço, era da tireoide, e eu tentando me enganar. Estou começando o tratamento, fazendo exames para conferir outras coisas. Falo muito sobre saúde mental, mas é uma coisa integrada. Às vezes estamos mais tristinhos, muito cansados e, às vezes, o cansaço pode ser confundido com uma tristeza, um cansaço extremo. Aí você acha que é uma coisa de saúde mental e é uma coisa física, como uma tireoide, que está causando esse cansaço. Então, o corpo é todo integrado, ele todo se conversa... Eu que às vezes não estou conversando com ele".

A endocrinologista Gisele Dazzi Lorenzoni, da Rede Meridional, explica que a tireoide é uma glândula localizada na região anterior do pescoço, cuja principal função é produzir hormônios. Estes são fundamentais para a função do metabolismo de todo o corpo. “Então, para que nosso organismo funcione bem, precisamos da produção normal desses hormônios, que são os chamados T3 e T4. A tireoide produz o T4 e parte dele é convertido em T3”, explica.

Quando o funcionamento da glândula fica alterado, desregulado, produzindo mais hormônios, acontece o hipertireoidismo. E quando produz menos hormônios, é o que os especialistas chamam de hipotireoidismo. As duas alterações no funcionamento da glândula acarretam vários efeitos no organismo.

A especialista relata que quando a tireoide não funciona corretamente, pode levar a distúrbios que afetam a saúde e o bem-estar. “Quando a glândula produz mais hormônio que o normal (hipertireoidismo), esse excesso provoca alterações como taquicardia, sudorese, perda de peso, aumento da fome, insônia, deixa a pessoa mais agitada".

A endocrinologista Gisele Lorenzoni explica como tratar o problema na tireoide Crédito: Divulgação

"Quando a glândula produz uma quantidade menor de hormônio (hipotireoidismo), é como se tudo ficasse mais lento" Gisele Lorenzoni - Endocrinologista

A médica conta que o metabolismo fica mais lento, o indivíduo tem sonolência excessiva, dificuldade de raciocinar, tem a memória afetada e pode ter aumento de peso. "Ou seja: quando ocorre o excesso da produção de hormônio, a pessoa fica acelerada, quando está com uma produção menor, fica mais lenta”, resumiu.

Com o funcionamento da tireoide alterado, podem surgir os mais variados tipos de problemas: desde desregulação na queima de calorias até descompassos na frequência cardíaca e no humor. Alguns sintomas que podem indicar se a glândula está desregulada são: cansaço excessivo, aumento ou perda de peso, alterações nos batimentos cardíacos, mudanças frequentes de humor, alterações no funcionamento do intestino, cabelos e unhas frágeis, aumento do volume do pescoço, rouquidão e dificuldade para engolir.

Gisele alerta que existe tratamento adequado para cada situação. Quando a tireoide está muito lenta (hipotireoidismo), o tratamento indicado é a reposição com os próprios hormônios que a glândula produz. “Fazemos uma reposição com T4. Quando ela está acelerada demais (hipertireoidismo), existem outras formas de tratamento, um deles é utilizar medicação que desacelera essa produção hormonal. Outro é a iodoterapia, quando utilizamos iodo radioativo, atingindo células doentes sem afetar as saudáveis, através de cápsula ou líquido. É como se parasse a produção hormonal da tireoide com o iodo”, explicou.