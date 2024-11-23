Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Câncer infantil: saiba identificar sinais e sintomas da doença
Alerta

Câncer infantil: saiba identificar sinais e sintomas da doença

O diagnóstico precoce possibilita cura em 80% dos casos, devido ao início rápido do tratamento e ao menor impacto no organismo da criança

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2024 às 10:32
Câncer infantil
Dores nos ossos com ou sem inchaço são alguns dos sintomas Crédito: Shutterstock/ Pixel-Shot
O câncer infantil é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Brasil, estimam-se 7.930 novos casos por ano até 2025. No entanto, o diagnóstico precoce possibilita cura em 80% dos casos, devido ao início rápido do tratamento e ao menor impacto no organismo da criança.
“É importante chamar a atenção do pediatra que atende essa criança inicialmente. Sempre orientamos que esses profissionais ouçam atentamente as queixas dos pais, valorizem essas informações e realizem um exame detalhado na criança. Além disso, é fundamental que esses médicos encaminhem a criança para centros especializados, onde possam ser realizados os exames necessários para garantir um diagnóstico precoce e preciso”, diz a oncologista pediátrica Ana Paula Kuczynski Pedro Bom, do Hospital Pequeno Príncipe.
É importante estar atento ao observar sinais e sintomas como:
  • Dores nos ossos com ou sem inchaço;

  • Palidez inexplicada;

  • Fraqueza constante;

  • Aumento progressivo dos gânglios linfáticos;

  • Manchas roxas e caroços pelo corpo, não relacionados a traumas;

  • Dores de cabeça, acompanhadas de vômitos;

  • Perda de peso, com aumento/inchaço na barriga;

  • Febres ou suores constantes ou prolongados;

  • Distúrbios visuais e reflexos nos olhos.

Quais são os tratamentos disponíveis para o câncer pediátrico?

O tratamento varia conforme o tipo de câncer. O avanço na identificação de mutações e na criação de terapias personalizadas tem ampliado as possibilidades de cuidado e aumentado as chances de cura para crianças com câncer.
No caso das leucemias, que são os tipos mais comuns entre as crianças, o tratamento-base é a quimioterapia. No entanto, alguns subtipos apresentam alterações genéticas específicas, e nesses casos, além da quimioterapia, é utilizada a terapia-alvo.
Para tumores sólidos, como cerebrais ou abdominais, a maioria das crianças precisa de cirurgia. Muitas vezes, é combinada com quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. Nos últimos anos, a terapia-alvo também passou a ser utilizada em tumores sólidos, principalmente quando a criança apresenta mutações genéticas específicas.
Além disso, dependendo do diagnóstico, algumas crianças podem necessitar de transplante de medula óssea. Isso é especialmente relevante em casos de leucemias mais graves ou aquelas que apresentam recaídas após uma resposta inicial à quimioterapia.

Veja Também

É saudável comer 20 ovos por dia, como está fazendo Virgínia Fonseca?

Veja quais são os primeiros sinais do câncer de próstata

Osteomielite: entenda a infecção que afeta ex-BBB Letícia Santiago

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados