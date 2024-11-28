Entenda o que é hepatite autoimune, doença que afeta Pérola Faria

Pérola Faria foi diagnosticada com hepatite autoimune Crédito: Reprodução @Pérolafaria

A atriz Pérola Faria usou as redes sociais para revelar que foi diagnosticada com hepatite autoimune. "Em julho desse ano, eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa, que já levou várias jovens a óbito por não ter tratamento adequado".



Ela contou que foram necessários vários exames para que os médicos soubessem mais sobre o caso. "Eu segui realista, mas vivi minha vida", disse. A artista falou também que começou o tratamento: "Vai durar quatro anos, então preciso ser feliz nesse processo".

A hepatite autoimune é uma inflamação do fígado causada pela produção de anticorpos pelo próprio organismo contra as células do fígado. Por isso, é chamada de autoimune. É mais comum em mulheres jovens, mas pode afetar todas as idades e também os homens.

A hepatologista Mariana Pacheco, da Rede Meridional, explica que a causa da doença é a autoimunidade, ou seja, a pessoa já nasce com um gene que predispõe a produção de anticorpos contra algum órgão, nesse caso o fígado.

Mariana Pacheco explica o que é a doença Crédito: Divulgação

"Justamente por já ter um gene de autoimunidade, a pessoa pode ter ou desenvolver outras doenças autoimunes. As mais comuns são o hipotireoidismo de Hashimoto e doenças reumatológicas autoimunes" Mariana Pacheco - Hepatologista

A doença pode ser totalmente assintomática, diagnosticada por exames de sangue de rotina, na investigação de aumento de TGP e TGO, por exemplo. "Mas, também pode se manifestar como hepatite aguda grave, com icterícia, febre, mal-estar, dor abdominal. Também pode evoluir para cirrose hepática e ser diagnosticada quando o paciente já apresentar complicações, como hemorragia digestiva e ascite (água na barriga)", explica Mariana Pacheco.

Vale ressaltar que não é uma doença contagiosa, pois não é causada por vírus, bactéria ou qualquer outro microrganismo que possa ser transmitido de pessoa para pessoa.

Diagnóstico

O diagnóstico é feito através da história clínica do paciente, de exames de sangue com os anticorpos produzidos pelo organismo e também pode ser necessária uma biópsia hepática.