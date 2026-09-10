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Em Vitória

Sarau gratuito leva música ao píer do Canal de Camburi neste sábado (12)

Programação gratuita acontece ao ar livre e integra as comemorações pelos 475 anos de Vitória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 12:28

Sarau com samba segue no Canal de Camburi aos sábados em setembro
Sarau com samba segue no Canal de Camburi aos sábados em setembro Leonardo Silveira

O público que passar pelo Canal de Camburi, em Vitória, poderá acompanhar uma programação musical gratuita nos próximos três sábados de setembro. O Sarau à Beira-Mar, que teve a primeira edição realizada no último sábado (5), continua neste sábado (12), das 17h30 às 19h30, no píer do canal.

A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e reúne cinco músicos da Sonatha Produções em uma apresentação itinerante inspirada no samba carioca. Os artistas circulam pelo píer vestidos como sambistas e utilizam instrumentos como flauta, violão, violão de sete cordas, banjo e pandeiro.

A próxima apresentação acontece no sábado (12). Depois, o sarau retorna nos dias 19 e 26 de setembro, sempre no mesmo horário. A iniciativa integra a programação de celebração dos 475 anos de Vitória, comemorados no último dia 8.

Diferentemente de um show realizado em um palco fixo, a proposta do sarau é acompanhar a movimentação do público pelo píer. Os músicos percorrem o espaço enquanto executam o repertório, aproveitando a área de convivência e a paisagem do Canal de Camburi.

Nova área de convivência

As apresentações acontecem em uma área que passou recentemente por intervenções de urbanização. O Canal de Camburi ganhou um novo espaço de convivência como parte da primeira etapa do Programa Vitória de Frente para o Mar.

A realização do sarau insere a programação cultural nesse espaço recém-transformado, que passou a contar com uma estrutura voltada à permanência e ao lazer. Com a música, o local ganha também uma programação regular durante as tardes de sábado.

A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

Serviço

Sarau à Beira-Mar
Próximas datas: 12, 19 e 26 de setembro
Horário: das 17h30 às 19h30
Local: píer do Canal de Camburi, Vitória
Entrada: gratuita

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