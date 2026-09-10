Sarau gratuito leva música ao píer do Canal de Camburi neste sábado (12)

O público que passar pelo Canal de Camburi, em Vitória, poderá acompanhar uma programação musical gratuita nos próximos três sábados de setembro. O Sarau à Beira-Mar, que teve a primeira edição realizada no último sábado (5), continua neste sábado (12), das 17h30 às 19h30, no píer do canal.



A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e reúne cinco músicos da Sonatha Produções em uma apresentação itinerante inspirada no samba carioca. Os artistas circulam pelo píer vestidos como sambistas e utilizam instrumentos como flauta, violão, violão de sete cordas, banjo e pandeiro.



A próxima apresentação acontece no sábado (12). Depois, o sarau retorna nos dias 19 e 26 de setembro, sempre no mesmo horário. A iniciativa integra a programação de celebração dos 475 anos de Vitória, comemorados no último dia 8.



Diferentemente de um show realizado em um palco fixo, a proposta do sarau é acompanhar a movimentação do público pelo píer. Os músicos percorrem o espaço enquanto executam o repertório, aproveitando a área de convivência e a paisagem do Canal de Camburi.