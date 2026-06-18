Plataforma de IA assume contratações e dá retorno imediato a candidatos

Segundo a diretora de talentos, o uso de IA nas organizações mostra que quem não se adaptar a essa nova realidade corre um sério risco de ficar fora do mercado de trabalho.





“Eu não vejo outro caminho que não seja ter profissionais que estejam cada vez mais conectados com a tecnologia”, afirma.





Antes restrita aos setores de tecnologia da informação, a IA atravessa a rotina de todos os setores de uma empresa, principalmente de finanças, marketing, recursos humanos e operações.





Para ela, compreender o que a tecnologia pode favorecer no próprio dia a dia se tornou um divisor de águas para a relevância profissional. A executiva afirma que o uso da tecnologia vai transformar as carreiras dos mais diferentes níveis.





“As profissões serão outras. Não tenho dúvida de que muitas ocupações deixarão de existir, mas muitas outras virão. Todos nós somos responsáveis por ver essa transformação. O que eu faço hoje é muito diferente do que eu fazia no ano passado ou há seis meses. Acredito que a vantagem competitiva está em a gente ter muita atenção nisso, perceber essa mudança e evoluir a favor dela”, destaca.





Eliane complementa que profissionais de todos os ramos precisam estar conectados à tecnologia e evoluir com ela para impulsionar suas próprias carreiras.





“E isso não vale apenas para quem vai ocupar cargos mais altos; servirá para todos. Eu diria que a turma de analistas e coordenadores, talvez, seja a que mais precisa, pois as funções deles são as mais impactadas e mais beneficiadas com o uso da IA. A vantagem competitiva está em evoluir a favor dessa mudança”, analisa.