Plataforma de IA assume contratações e dá retorno imediato a candidatos

O mundo do trabalho está em constante evolução e, hoje, o motor dessa transformação tem nome: inteligência artificial (IA). A alteração reflete uma tendência global de mercado em que a tecnologia deixou de ser um departamento isolado para se tornar transversal, exigindo que profissionais de todas as áreas desenvolvam competências digitais urgentes.
Até mesmo os processos de recrutamento e seleção de novos candidatos já são feitos com o uso de plataformas inovadoras. Funciona assim: o profissional se inscreve em uma vaga e consegue acompanhar o andamento de cada etapa, inclusive se seu perfil tem a ver ou não com as atribuições exigidas para o posto.
Esse modelo de contratação foi apresentado pela diretora de talentos e transformação da Aramis Inc, Eliane Pellegrino, que esteve em Vitória quarta-feira (17) para participar do Conexa H, congresso promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH).
Durante a palestra, a executiva apresentou os resultados de processos de recrutamento e seleção feitos com o uso da IA. A plataforma utilizada pela marca de roupas masculinas atende pelo nome de Ara.
Ela explica que, para os gestores, o uso da tecnologia representa autonomia, enquanto para os candidatos a palavra-chave é a transparência. Por meio de um painel digital, os profissionais que buscam uma oportunidade na empresa conseguem acompanhar o andamento de cada etapa em tempo real.
O sistema realiza testes automatizados, como a análise de compatibilidade do currículo com a vaga e o teste de "fit cultural". Segundo Eliane, o diferencial é o retorno imediato: o candidato sabe exatamente qual foi a sua porcentagem de aderência e quais pontos deixaram de dar "match" com o perfil da empresa.
"Mesmo quando o gestor demora para dar retorno por conta de outras entrevistas, o sistema envia atualizações automáticas a cada dois dias para o candidato saber que ainda está no processo. Há um cuidado humano e transparente nessa relação", explica a diretora, ressaltando que há um chat disponível para a comunicação direta com os gestores sempre que necessário.
A plataforma foi implementada há seis meses e funciona como ferramenta central de seu processo de recrutamento e seleção, eliminando a figura do recrutador tradicional e dando autonomia total aos gestores de área. Com a agente virtual de IA da empresa, os líderes de equipe ganharam independência para gerenciar suas próprias vagas.
Se antes o processo dependia do intermédio de um analista de RH para redigir descrições de cargos e publicar anúncios, agora ele é feito diretamente pelo gestor, a qualquer hora e lugar, via computador ou celular.
A IA auxilia o gestor a construir o perfil da vaga com base nas necessidades reais da empresa e dispara a divulgação de forma automatizada, garantindo agilidade e flexibilidade na condução dos processos seletivos.
Entre os resultados, Eliane destaca que houve 70% de redução no tempo de contratação e 100% das vagas conduzidas diretamente pelos gestores das áreas. Além disso, foi registrada 100% de aderência cultural, ou seja, a plataforma filtra de forma idônea os candidatos que se alinham à essência e à cultura evolutiva da marca, minimizando os vieses humanos de seleção.
Com isso, a equipe de Recursos Humanos deixou de ser executora operacional de vagas para se tornar monitora e estrategista da jornada digital interna.
Ainda durante o evento, a palestrante anunciou uma nova fase que expande a atuação da Ara para toda a jornada do colaborador.
A agente digital contará com um sistema de avaliação contínua em tempo real. Neste caso, funcionários da fábrica, do centro de distribuição ou do escritório podem enviar feedbacks de reconhecimento ou oportunidades de crescimento a qualquer momento, alimentando a gestão de performance oficial.
O aplicativo também vai mapear como o trabalhador quer se desenvolver. O colaborador poderá optar se quer aprender por meio de vídeo, de podcast, texto ou por áudio.
A Ara cruza esses dados com o histórico de performance, as lacunas de fit cultural e as ambições de carreira do profissional, gerando uma trilha de aprendizado personalizada.
“Acreditamos que desenvolvimento não pode ser genérico. Ele precisa ser relevante, contínuo e conectado ao futuro para cada colaborador. E desde o primeiro dia, essa experiência já começa diferente. Com o novo onboarding digital, criamos uma jornada mais acolhedora, intuitiva e conectada à cultura da empresa, transformando os primeiros passos em uma experiência memorável. Mais do que tecnologia, estamos construindo conexões”.
Segundo a diretora de talentos, o uso de IA nas organizações mostra que quem não se adaptar a essa nova realidade corre um sério risco de ficar fora do mercado de trabalho.
“Eu não vejo outro caminho que não seja ter profissionais que estejam cada vez mais conectados com a tecnologia”, afirma.
Antes restrita aos setores de tecnologia da informação, a IA atravessa a rotina de todos os setores de uma empresa, principalmente de finanças, marketing, recursos humanos e operações.
Para ela, compreender o que a tecnologia pode favorecer no próprio dia a dia se tornou um divisor de águas para a relevância profissional. A executiva afirma que o uso da tecnologia vai transformar as carreiras dos mais diferentes níveis.
“As profissões serão outras. Não tenho dúvida de que muitas ocupações deixarão de existir, mas muitas outras virão. Todos nós somos responsáveis por ver essa transformação. O que eu faço hoje é muito diferente do que eu fazia no ano passado ou há seis meses. Acredito que a vantagem competitiva está em a gente ter muita atenção nisso, perceber essa mudança e evoluir a favor dela”, destaca.
Eliane complementa que profissionais de todos os ramos precisam estar conectados à tecnologia e evoluir com ela para impulsionar suas próprias carreiras.
“E isso não vale apenas para quem vai ocupar cargos mais altos; servirá para todos. Eu diria que a turma de analistas e coordenadores, talvez, seja a que mais precisa, pois as funções deles são as mais impactadas e mais beneficiadas com o uso da IA. A vantagem competitiva está em evoluir a favor dessa mudança”, analisa.
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