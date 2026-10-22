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No Tancredão

Quadras do Tancredinho serão reabertas após mais de um ano de atraso em Vitória

Espaços do Centro Esportivo Tancredão receberam coberturas e melhorias em obra de R$ 5,1 milhões; entrega será no sábado (24)

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 08:53

Tiago Taam

Tiago Taam

Publicado em 

22 out 2026 às 08:53
Coberturas do Tancredinho serão entregues neste sábado (24)
Coberturas do Tancredinho serão entregues neste sábado (24) Jansen Lube/Prefeitura de Vitória

As duas quadras poliesportivas do Tancredinho, no Centro Esportivo Tancredão, em Vitória, serão reabertas no próximo sábado (24), após obras de reforma e instalação de coberturas. A entrega ocorrerá um ano e quatro meses depois do prazo inicialmente previsto para a conclusão dos trabalhos, em junho de 2025.


Com orçamento inicial aprovado de R$ 5.129.759,55, a obra incluiu a construção de coberturas sustentadas por pilares de concreto, estruturas metálicas e telhas termoacústicas. Segundo a Prefeitura de Vitória, o projeto também contemplou fechamentos laterais com painéis translúcidos de policarbonato, além de reparos nos pisos, muretas e alambrados.


As intervenções foram realizadas em duas quadras de tamanhos diferentes: uma com 24,20 por 44,20 metros e outra com 19 por 40,20 metros. A cobertura também foi ampliada para proteger áreas do entorno contra o sol e a chuva, incluindo a arquibancada da quadra maior.


A reabertura ocorrerá durante o evento Esporte Por Vitória, com programação a partir das 8h. Ao longo do dia, estão previstas atividades e competições de futebol society, futebol de areia, natação, hidroginástica, hóquei, futsal, basquete e treinamento técnico de corrida. Nos torneios de futebol society, futsal e basquete, as equipes campeãs e vice-campeãs receberão troféus e medalhas.

Obra teve prazo prorrogado

As obras estavam previstas no Planejamento Estratégico de Vitória para o período de 2021 a 2024, com conclusão inicialmente programada para junho de 2025, conforme divulgado pela prefeitura.


Em 26 de setembro de 2025, a administração municipal assinou um aditivo contratual que prorrogou por mais 210 dias os prazos de execução e vigência dos trabalhos. Mesmo com a extensão do cronograma, a entrega das quadras ficou para outubro de 2026.


A Prefeitura de Vitória foi questionada sobre o atraso na obra, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes e edição de texto de Wanessa Scardua.

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