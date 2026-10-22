Quadras do Tancredinho serão reabertas após mais de um ano de atraso em Vitória

As duas quadras poliesportivas do Tancredinho, no Centro Esportivo Tancredão, em Vitória, serão reabertas no próximo sábado (24), após obras de reforma e instalação de coberturas. A entrega ocorrerá um ano e quatro meses depois do prazo inicialmente previsto para a conclusão dos trabalhos, em junho de 2025.





Com orçamento inicial aprovado de R$ 5.129.759,55, a obra incluiu a construção de coberturas sustentadas por pilares de concreto, estruturas metálicas e telhas termoacústicas. Segundo a Prefeitura de Vitória, o projeto também contemplou fechamentos laterais com painéis translúcidos de policarbonato, além de reparos nos pisos, muretas e alambrados.





As intervenções foram realizadas em duas quadras de tamanhos diferentes: uma com 24,20 por 44,20 metros e outra com 19 por 40,20 metros. A cobertura também foi ampliada para proteger áreas do entorno contra o sol e a chuva, incluindo a arquibancada da quadra maior.





A reabertura ocorrerá durante o evento Esporte Por Vitória, com programação a partir das 8h. Ao longo do dia, estão previstas atividades e competições de futebol society, futebol de areia, natação, hidroginástica, hóquei, futsal, basquete e treinamento técnico de corrida. Nos torneios de futebol society, futsal e basquete, as equipes campeãs e vice-campeãs receberão troféus e medalhas.