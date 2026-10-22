O real a mais no salário mínimo que encarece o seu crédito

A conta do juro já aparece fora de Brasília. A Serasa Experian registrou 977 pedidos de recuperação judicial em 2025, envolvendo 2.466 empresas, o maior número de empresas da série histórica, com a agropecuária respondendo por 30,1% delas. É o setor que vive de crédito pagando o preço de uma decisão tomada no Orçamento.



A resposta mais comum é cortar subsídio de empresas antes de mexer em benefício. De fato, muitos subsídios são distorções (que pesam no bolso de quem não os tem), mas retirá-los é, na prática, aumentar imposto: melhora o caixa do governo, sem reduzir a pressão sobre a demanda. Segundo Samuel Pessôa, em entrevista ao Livres, com os juros de hoje, estabilizar a dívida pediria um superávit primário de 6% do PIB, algo fora do alcance. Sem juro menor, não há ajuste possível.



Para ele, um ajuste viável seria, por exemplo: ganho real de 0,5% ao ano para o salário mínimo (equivalente ao ritmo da produtividade do trabalho no último meio século) e pisos de saúde e educação corrigidos pelo mesmo índice do arcabouço fiscal. Se a meta de superávit não for cumprida, a correção deve ser limitada à inflação até que ela volte.



O paradoxo é incômodo. O reajuste generoso do salário mínimo parece proteger o mais pobre, mas o juro que ele ajuda a sustentar volta para essa mesma pessoa no cartão, no carnê e no emprego da empresa que pediu recuperação. Talvez a política social mais efetiva do Brasil hoje seja a mais impopular: aceitar que o benefício cresça devagar para que o crédito volte a caber no bolso. Cada real a mais no piso tem um preço para todos nós. Entretanto, fazer com que a população compreenda seus efeitos negativos parece muito mais difícil do que satisfazê-la com benefícios diretos.