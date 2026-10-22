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O real a mais no salário mínimo que encarece o seu crédito

Projeção de aumento do piso nacional para 2027 amplia as despesas da União e reacende o debate sobre juros, dívida pública e custo dos empréstimos

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 08:31

Públicado em 

22 out 2026 às 08:31
Marcel Lima

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Marcel Lima Marcel Lima

Cada R$ 1 acrescentado ao salário mínimo eleva as despesas da União em R$ 413,2 milhões, segundo estimativa das consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado. Com o piso projetado em R$ 1.741 para 2027, alta de 7,4%, a fatura extra chega a R$ 49,6 bilhões. Pouca gente liga esse número à Selic, que, consensualmente, está elevada.

O salário mínimo corrige o piso das aposentadorias do INSS, a aposentadoria rural e o Benefício de Prestação Continuada. Quando esse gasto cresce mais rápido do que a economia consegue crescer sem gerar inflação (algo entre 1% e 2% ao ano), o governo disputa com famílias e empresas a mesma capacidade produtiva. O Banco Central responde com juros. O mesmo vale para os pisos de saúde e educação, presos à receita corrente líquida, que costuma andar acima do PIB.

O aumento das despesas públicas alimenta o debate sobre juros e custo do crédito no país
O aumento das despesas públicas alimenta o debate sobre juros e custo do crédito no país Magnific

A conta do juro já aparece fora de Brasília. A Serasa Experian registrou 977 pedidos de recuperação judicial em 2025, envolvendo 2.466 empresas, o maior número de empresas da série histórica, com a agropecuária respondendo por 30,1% delas. É o setor que vive de crédito pagando o preço de uma decisão tomada no Orçamento.

A resposta mais comum é cortar subsídio de empresas antes de mexer em benefício. De fato, muitos subsídios são distorções (que pesam no bolso de quem não os tem), mas retirá-los é, na prática, aumentar imposto: melhora o caixa do governo, sem reduzir a pressão sobre a demanda. Segundo Samuel Pessôa, em entrevista ao Livres, com os juros de hoje, estabilizar a dívida pediria um superávit primário de 6% do PIB, algo fora do alcance. Sem juro menor, não há ajuste possível.

Para ele, um ajuste viável seria, por exemplo: ganho real de 0,5% ao ano para o salário mínimo (equivalente ao ritmo da produtividade do trabalho no último meio século) e pisos de saúde e educação corrigidos pelo mesmo índice do arcabouço fiscal. Se a meta de superávit não for cumprida, a correção deve ser limitada à inflação até que ela volte.

O paradoxo é incômodo. O reajuste generoso do salário mínimo parece proteger o mais pobre, mas o juro que ele ajuda a sustentar volta para essa mesma pessoa no cartão, no carnê e no emprego da empresa que pediu recuperação. Talvez a política social mais efetiva do Brasil hoje seja a mais impopular: aceitar que o benefício cresça devagar para que o crédito volte a caber no bolso. Cada real a mais no piso tem um preço para todos nós. Entretanto, fazer com que a população compreenda seus efeitos negativos parece muito mais difícil do que satisfazê-la com benefícios diretos. 

Leia mais na coluna de Marcel Lima

O real a mais no salário mínimo que encarece o seu crédito

A meta cumprida por subtração: quando o resultado fiscal não é o que parece

Quando a decisão chega tarde demais: o custo do endividamento

Quando a decisão errada custa mais do que a crise

O labirinto fiscal e o futuro das contas públicas brasileiras

Marcel Lima

Marcel Lima Marcel Lima

Sócio da Valor e membro do Ibef. Tem graduação e mestrado em Engenharia Mecânica pela Ufes com formação complementar na França pela École Nationale d'Ingénieurs de Metz - ENIM. Fez carreira no Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil até o posto de Capitão-Tenente.

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