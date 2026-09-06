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Direto do forno

Quibe assado recheado é uma opção prática para o dia a dia: veja como fazer

Receita é preparada com espinafre e queijo muçarela, e tem rendimento médio de quatro porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 10:00

Quibe assado recheado
Quibe assado recheado. Foto: Acervo/Knorr

Assado, cru ou frito, o quibe é um dos alimentos mais apreciados em todo o mundo. De origem árabe, o quitute faz bonito em qualquer mesa, e sua versão recheada é a dica de HZ para uma refeição prática e saborosa. 


Veja a seguir como preparar um delicioso quibe de forno recheado com espinafre e queijo muçarela. A receita rende quatro porções.   

Quibe assado recheado

Ingredientes:


  • 1/2 xícara (chá) de trigo para quibe
  • 300g de carne moída
  • 2 sachês de tempero em pó sabor carne
  • 1 colher (sopa) de hortelã fresca picada
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 xícara (chá) de espinafre picado
  • 1/2 xícara (chá) de muçarela ralada
  • 2 colheres (chá) de sal


Modo de preparo:


  1. Em uma tigela grande, coloque o trigo, cubra com água e deixe de molho por 1 hora.
  2. Escorra em uma peneira, pressionando bem para que elimine todo o excesso de água.
  3. Transfira para uma tigela grande e misture a carne moída, o tempero em pó, o sal, a hortelã e o óleo, e amasse bem até que o os ingredientes estejam distribuídos de forma homogênea.
  4. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
  5. Disponha metade do quibe em um refratário quadrado pequeno (20 cm x 20 cm), cubra com o espinafre e a muçarela e finalize com o quibe restante.
  6. Faça riscos em forma de losango na superfície e leve ao forno por 30 minutos. 
  7. Retire do forno e sirva em seguida.

Fonte: Marca Knorr. Clique aqui para ver mais receitas

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