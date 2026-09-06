Quibe assado recheado é uma opção prática para o dia a dia: veja como fazer

Assado, cru ou frito, o quibe é um dos alimentos mais apreciados em todo o mundo. De origem árabe, o quitute faz bonito em qualquer mesa, e sua versão recheada é a dica de HZ para uma refeição prática e saborosa.
Veja a seguir como preparar um delicioso quibe de forno recheado com espinafre e queijo muçarela. A receita rende quatro porções.
Ingredientes:
- 1/2 xícara (chá) de trigo para quibe
- 300g de carne moída
- 2 sachês de tempero em pó sabor carne
- 1 colher (sopa) de hortelã fresca picada
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 xícara (chá) de espinafre picado
- 1/2 xícara (chá) de muçarela ralada
- 2 colheres (chá) de sal
Modo de preparo:
- Em uma tigela grande, coloque o trigo, cubra com água e deixe de molho por 1 hora.
- Escorra em uma peneira, pressionando bem para que elimine todo o excesso de água.
- Transfira para uma tigela grande e misture a carne moída, o tempero em pó, o sal, a hortelã e o óleo, e amasse bem até que o os ingredientes estejam distribuídos de forma homogênea.
- Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
- Disponha metade do quibe em um refratário quadrado pequeno (20 cm x 20 cm), cubra com o espinafre e a muçarela e finalize com o quibe restante.
- Faça riscos em forma de losango na superfície e leve ao forno por 30 minutos.
- Retire do forno e sirva em seguida.