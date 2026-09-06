Quibe assado recheado é uma opção prática para o dia a dia: veja como fazer

Assado, cru ou frito, o quibe é um dos alimentos mais apreciados em todo o mundo. De origem árabe, o quitute faz bonito em qualquer mesa, e sua versão recheada é a dica de HZ para uma refeição prática e saborosa.





Veja a seguir como preparar um delicioso quibe de forno recheado com espinafre e queijo muçarela. A receita rende quatro porções.